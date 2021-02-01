Згідно зі статистикою, в перший рік існування закривається близько 90% IT-проектів. За словами Сергія Карташова, причини цього можуть бути різноманітними: неунікальна або нежиттєздатна ідея, слабка команда, відсутність можливості зробити демо-версію або базовий прототип продукту.

Ми аналізуємо сотні проектів для інвесторів. І подібні проблеми, що лежать на поверхні, стають помітними ще під час побіжного знайомства зі стартапом, – розповідає Сергій Карташов.

– Рівень ризику таких проектів близький до критичного, а інвестори намагаються обходити їх стороною.

Але є і більш складні випадки. 10% стартапів, які успішно пройшли первинний аналіз, піддаються більш серйозному дослідженню. Як правило, ці проекти мають унікальну ідею, готовий продукт і серйозні амбіції. Але успіху досягнуть далеко не всі.

Сергій Карташов виділяє три типові проблеми, які заважають цим стартапам “вистрілити”:

Менеджмент . Найчастіше стартапами керують їхні засновники. І найчастіше це помилка. Люди, які вигадують і створюють унікальні продукти – не менеджери. Це технарі з серйозною творчою складовою. Коли справа доходить до презентації проекту, його розвитку, масштабування, ці люди часто приймають неправильні рішення, які можуть стати фатальними для всього стартапу. Нерідко зустрічаються і авторитарні засновники, які всі рішення приймають одноосібно. Це призводить до конфліктів у команді й виводить проекти на тупикову гілку розвитку.

. Найчастіше стартапами керують їхні засновники. І найчастіше це помилка. Люди, які вигадують і створюють унікальні продукти – не менеджери. Це технарі з серйозною творчою складовою. Коли справа доходить до презентації проекту, його розвитку, масштабування, ці люди часто приймають неправильні рішення, які можуть стати фатальними для всього стартапу. Нерідко зустрічаються і авторитарні засновники, які всі рішення приймають одноосібно. Це призводить до конфліктів у команді й виводить проекти на тупикову гілку розвитку. Бізнес план . Стартап – це бізнес. А бізнес повинен приносити прибуток. Часто розробники придумують проект, створюють продукт і геть-чисто забувають про його монетизацію. А якщо у стартапу немає плану з монетизації, швидше за все, він буде нецікавий інвестору. Відсутність фінансування переростає в небажання займатися проектом і він закривається.

. Стартап – це бізнес. А бізнес повинен приносити прибуток. Часто розробники придумують проект, створюють продукт і геть-чисто забувають про його монетизацію. А якщо у стартапу немає плану з монетизації, швидше за все, він буде нецікавий інвестору. Відсутність фінансування переростає в небажання займатися проектом і він закривається. Стратегія розвитку. Це дуже важливий пункт, на який завжди звертають увагу інвестори. Навіть із сильною командою і з вибудуваною лінією монетизації менеджмент стартапу повинен мати “дорожню карту” з перспективами розвитку і масштабування мінімум на кілька років. На етапі презентації проекту це може бути досить абстрактний документ, що потребує доопрацювання. Але повна відсутність бачення подальшого майбутнього компанії відверне від стартапу потенційних інвесторів і партнерів.

На цьому етапі відсіюється ще 5, а іноді і 9% стартапів. І лише одиниці тих, хто підходить до своїх продуктів комплексно, привертають увагу інвесторів, розвиваються, масштабуються і досягають успіху, – стверджує Сергій Карташов.

Основний напрямок діяльності Generation Partners – пошук подібних проектів, їх детальний аналіз і рекомендації для інвесторів. Головний офіс компанії розташований на Кіпрі. За словами Карташова, це зручно з погляду логістики і роботи з клієнтами в Східній і Західній Європі. Крім того, на Кіпрі дуже розвинене IT-співтовариство, а багато стартапів вибирають цю локацію для своїх штаб-квартир.