Полнолуние в мае 2025: когда эмоциональный накал может достичь пика
Полнолуние издавна считалось мистическим явлением, которое может влиять на природу, настроение и самочувствие человека.
Астрологи советуют обращать особое внимание на эту фазу спутника Земли, ведь она характеризуется повышенной импульсивностью и подходит для завершения важных дел.
Когда ждать полнолуние в мае 2025 года и как оно повлияет на каждого из нас — читайте далее в материале.
Когда полнолуние в мае 2025 года
Полная Луна в мае 2025 года появится на небе 12 числа. В этот период небесное светило достигнет максимальной яркости и величия. Луна будет находиться в знаке Скорпиона, что будет способствовать повышенной эмоциональности и внутренним трансформациям.
Полнолуние в мае 2025 еще называют Цветочным — период активного цветения растений и расцвет природы. Над Украиной полнолуние в мае наступит в 19:56 по киевскому времени.
Влияние полной Луны на деятельность человека
Полнолуние в мае 2025 года может усилить чувствительность и обострить интуицию. Многие люди в этот период почувствуют эмоциональные колебания, возбуждение, напряжение или наоборот — усталость.
В период полной Луны рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, важных финансовых решений, а также конфликтов, поскольку эмоции могут преобладать над рациональностью. Это хорошее время для творчества, духовных практик, отдыха и подведения итогов.
Что можно делать в полнолуние — народные приметы
В полнолуние рекомендуется:
- завершать важные дела, которые долго откладывали;
- очищать жилье, избавляться от ненужных вещей и мыслей;
- строить планы, анализировать свою жизнь, мечтать;
- медитировать, заниматься духовными практиками и творчеством;
- проводить ритуалы на богатство и здоровье.
Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы
В период полной Луны не стоит:
- выяснять отношения и ссориться;
- принимать импульсивные решения;
- занимать деньги, брать кредиты, давать деньги в долг;
- стричь волосы и менять прическу;
- начинать новые дела;
- переедать и злоупотреблять алкоголем.