Полнолуние в мае 2025: когда эмоциональный накал может достичь пика

Полнолуние издавна считалось мистическим явлением, которое может влиять на природу, настроение и самочувствие человека.

Астрологи советуют обращать особое внимание на эту фазу спутника Земли, ведь она характеризуется повышенной импульсивностью и подходит для завершения важных дел.

Когда ждать полнолуние в мае 2025 года и как оно повлияет на каждого из нас — читайте далее в материале.

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Когда полнолуние в мае 2025 года

Полная Луна в мае 2025 года появится на небе 12 числа. В этот период небесное светило достигнет максимальной яркости и величия. Луна будет находиться в знаке Скорпиона, что будет способствовать повышенной эмоциональности и внутренним трансформациям.

Полнолуние в мае 2025 еще называют Цветочным — период активного цветения растений и расцвет природы. Над Украиной полнолуние в мае наступит в 19:56 по киевскому времени.

Влияние полной Луны на деятельность человека

Полнолуние в мае 2025 года может усилить чувствительность и обострить интуицию. Многие люди в этот период почувствуют эмоциональные колебания, возбуждение, напряжение или наоборот — усталость.

В период полной Луны рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, важных финансовых решений, а также конфликтов, поскольку эмоции могут преобладать над рациональностью. Это хорошее время для творчества, духовных практик, отдыха и подведения итогов.

Что можно делать в полнолуние — народные приметы

В полнолуние рекомендуется:

завершать важные дела, которые долго откладывали;

очищать жилье, избавляться от ненужных вещей и мыслей;

строить планы, анализировать свою жизнь, мечтать;

медитировать, заниматься духовными практиками и творчеством;

проводить ритуалы на богатство и здоровье.

Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы

В период полной Луны не стоит:

выяснять отношения и ссориться;

принимать импульсивные решения;

занимать деньги, брать кредиты, давать деньги в долг;

стричь волосы и менять прическу;

начинать новые дела;

переедать и злоупотреблять алкоголем.

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