Битва за Покровск: как одно направление сдерживает продвижение РФ

Специальная корреспондентка Фактов ICTV Мария Малевская провела один день с командиром 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгением Ласийчуком – одним из самых молодых генералов в украинской армии и Героем Украины.

Результатом этого погружения стал документальный фильм Один день с командиром корпуса, в котором рассказывают не только о боях, но и о ежедневной нагрузке, которая ложится на плечи украинских защитников.

Почему Покровск критически важен для фронта

В центре внимания – Покровское направление, которое командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук называет главным стратегическим узлом.

Так, по его словам, само содержание Покровска не позволяет противнику продвинуться в сторону Славянска и Краматорска, а также предотвращает угрозу более широкого охвата украинских позиций.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ подчеркнул, что на этом участке продолжаются активные бои, в том числе в районах Мирнограда, Родинского и Гришиного, где противник пытается закрепиться и продвигаться в глубь обороны.

Фильм показывает, как меняется характер войны. Значительную роль играют дроны, роботизированные системы и элементы искусственного интеллекта, которые помогают выявлять цели, корректировать удары и эвакуировать раненых в зонах, где это невозможно сделать традиционно.

В подразделениях работают лаборатории, где непрерывно создают и совершенствуют технику, а военные овладевают новыми специальностями прямо на фронте.

Современная война требует не только физической выносливости, но и технологических навыков. По словам командира 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, поколение, выросшее с компьютерными технологиями, скорее адаптируется к работе с беспилотниками.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Ласийчук, воюющий с 2014 года и принимавший участие, в частности, в обороне Донецкого аэропорта, спит в среднем по 5-6 часов в сутки, редко видит семью и сосредотачивается на главной задаче – сохранить жизнь подчиненных и эффективно управлять подразделением.

