В Украину идет сильная жара: синоптик назвала дату, когда она пойдет на спад
- По словам синоптика Наталки Диденко, уже с этого воскресенья в Украине ожидается сильная и сухая жара, которая будет царить в течение всей следующей недели.
- Ослабление высоких температур и возможное похолодание предполагается ориентировочно с пятницы, 7 августа.
В Украине начинается сильная жара, которая продлится в течение следующей недели.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Жара в Украине: когда спадет
– Еще сегодня просто жарко, а уже с воскресенья с переходом на грядущую неделю – сильная жара! Даже градусы не пишу, потому что все уже начитались прогнозов по гаджетам, – отметила она.
Диденко высказала просьбу, пошутив о том, чтобы ей не посылали фотографии с изображением персональных +50°C на собственных градусоносителях.
По словам синоптика, ориентировочно ослабление жары в Украине предполагается с пятницы, 7 августа.
Диденко утверждает, что пока речь не идет о дождях, однако она будет дополнительно сообщать, если появится такая вероятность.
Сильная жара в Киеве
Как рассказала Диденко, в Киеве начнется сильная жара. Она рассказала, что будет доминировать сухая воздушная масса.
– Каждая погода, по-моему, имеет свой цвет. Жара – явно абрикосового цвета, – предположила синоптика.
Как сообщает Associated Press, представители ООН предупредили, что усиление Эль-Ниньо уже побило рекорды по интенсивности на ранних стадиях. Вероятно, это приведет к еще более бурным погодным явлениям во всем мире.
Эль-Ниньо – это естественное потепление Тихого океана вблизи экватора, которое искажает погодные условия по всему миру. Оно достигнет пика только через несколько месяцев и должно продолжаться до весны 2027 года.
Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила, что это повлечет за собой экстремальную жару, засуху и осадки еще до следующего года.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в ближайшие 10 дней и когда спадет жара. Кроме того, возможны кратковременные дожди, но они не принесут снижения температурных показателей.