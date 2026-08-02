В Украине начинается сильная жара, которая продлится в течение следующей недели.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Жара в Украине: когда спадет

– Еще сегодня просто жарко, а уже с воскресенья с переходом на грядущую неделю – сильная жара! Даже градусы не пишу, потому что все уже начитались прогнозов по гаджетам, – отметила она.

Диденко высказала просьбу, пошутив о том, чтобы ей не посылали фотографии с изображением персональных +50°C на собственных градусоносителях.

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По словам синоптика, ориентировочно ослабление жары в Украине предполагается с пятницы, 7 августа.

Диденко утверждает, что пока речь не идет о дождях, однако она будет дополнительно сообщать, если появится такая вероятность.

Сильная жара в Киеве

Как рассказала Диденко, в Киеве начнется сильная жара. Она рассказала, что будет доминировать сухая воздушная масса.

– Каждая погода, по-моему, имеет свой цвет. Жара – явно абрикосового цвета, – предположила синоптика.

Как сообщает Associated Press, представители ООН предупредили, что усиление Эль-Ниньо уже побило рекорды по интенсивности на ранних стадиях. Вероятно, это приведет к еще более бурным погодным явлениям во всем мире.

Эль-Ниньо – это естественное потепление Тихого океана вблизи экватора, которое искажает погодные условия по всему миру. Оно достигнет пика только через несколько месяцев и должно продолжаться до весны 2027 года.

Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила, что это повлечет за собой экстремальную жару, засуху и осадки еще до следующего года.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в ближайшие 10 дней и когда спадет жара. Кроме того, возможны кратковременные дожди, но они не принесут снижения температурных показателей.

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