Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получают разовую денежную помощь от государства. В 2026 году порядок выплат отличается в зависимости от статуса получателя, но для большинства людей обращаться в государственные органы вообще не нужно.

Факты ICTV собрали важнейшую информацию о том, когда будут выплаты ко Дню Независимости Украины 2026, кто получит средства автоматически и к каким датам нужно подать заявление, если помощь не назначается без обращения.

Когда придут выплаты ко Дню Независимости

Основная часть выплат состоится в течение августа 2026 года.

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Именно в этом месяце деньги получат пенсионеры, а также люди, которым назначены жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для них помощь начислят автоматически вместе с августовской пенсией, субсидией или льготой.

Подавать дополнительные заявления или обращаться в Пенсионный фонд таким получателям не нужно.

Когда будут выплаты пенсионерам ко Дню Независимости

Пенсионерам разовую денежную помощь выплатят вместе с августовской пенсией.

Это касается граждан, имеющих право на такую ​​выплату и не проходящих военную службу.

Поскольку средства будут поступать одновременно с пенсией, каждый пенсионер получит их в соответствии со своим индивидуальным графиком выплаты пенсий в августе.

Когда будут выплаты УБД ко Дню Независимости

Для ветеранов войны, ныне проходящих военную службу, порядок выплаты иной.

Денежные средства перечислят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу. Именно через командование будет производиться выплата пособия.

Чтобы не возникли задержки, военнослужащим рекомендуют убедиться, что работодатель или командование имеют информацию об их статусе ветерана войны.

Кто должен подавать заявление на получение помощи

Не всем выплаты назначаются автоматически. Если человек имеет право на помощь, но не является пенсионером, не получает жилищную субсидию или льготы и не проходит военную службу, ему нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

К каким датам следует обратиться

Для граждан, которым помощь не назначается автоматически, важно не пропустить дедлайн.

Если человек имеет право на выплату, заявление необходимо подать до 1 августа 2026 года.

Но не стоит огорчаться, если не успеваете вовремя обратиться в ЦНАП. Ведь законодательство предусматривает еще одну возможность получить денежные средства. Если право на помощь возникло до 24 августа, но по состоянию на 1 октября деньги так и не поступили, человек может дополнительно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Однако в таком случае выплата будет произведена до 1 ноября 2026 года.

Источник : Пенсійний фонд

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