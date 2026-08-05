Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России в июле встретились в Вене, чтобы обсудить возможные условия для мирных переговоров, которые могли бы положить конец войне России против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Экс-чиновники Европы и РФ провели переговоры по войне в Украине

В переговорную группу вошли бывший советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший государственный секретарь МИД Германии Маркус Эдерер и опытный французский дипломат Пьер Вимон, рассказали собеседники на условиях анонимности.

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Они отказались назвать имя бывшего российского чиновника, который также присутствовал на встрече.

Министерство иностранных дел Франции отказалось от комментариев. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что “ничего не знают об упомянутых переговорах. Они не проводились от имени или в координации с Федеральным министерством иностранных дел”.

Представитель правительства Великобритании отметил, что “Великобритания поддерживает усилия, направленные на достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине. Мы не комментируем деятельность бывших чиновников”.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о комментарии.

Как отмечает Bloomberg, нет ничего необычного в том, что бывшие чиновники и аналитические центры ведут неофициальные дипломатические усилия на определенной дистанции от правительств, чтобы изучить возможные пути решения сложных международных проблем.

Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеют официального мандата и проходят на уровне экспертных дискуссий. Подобные встречи, известные как переговоры второго трека (track two), направлены на обмен идеями, которые впоследствии могут быть использованы по официальным правительственным каналам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в июле бывшие немецкие и российские чиновники встречались в столице Азербайджана Баку для переговоров о путях завершения войны.

По словам одного из собеседников, встреча в Вене состоялась по инициативе Центра гуманитарного диалога (HD) — швейцарского аналитического центра, который называет себя “пионером беспристрастного и независимого посредничества в урегулировании конфликтов”. Эдерер и Вимон входят в состав совета этой организации.

В заявлении центра отмечается, что он “всегда готов поддерживать инициативы по диалогу, которые могут помочь в урегулировании конфликтов и облегчении человеческих страданий. HD часто работает достаточно незаметно, чтобы защитить такие диалоговые инициативы, поскольку они нередко осуществляются независимо и без какого-либо официального участия”.

Три крупнейших государства Европы работают вместе с Украиной над поиском способов установления прямых контактов с Кремлем, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины, сообщало агентство Bloomberg в июне.

Собеседники отказались сообщить, была ли встреча санкционирована в рамках этих планов так называемыми странами E3 (Великобритания, Франция, Германия, — Ред.), хотя один из них сказал, что Великобритания положительно отнеслась к этой инициативе, а другой — что Париж был о ней проинформирован.

Помимо усилий E3, в начале 2026 года один из главных советников президента Европейского совета Антониу Кошты установил контакт с Кремлем, чтобы попытаться создать неофициальный канал связи с Владимиром Путиным. По словам собеседников, этот канал пока не принес никакого прогресса.

В настоящее время неясно, готов ли Путин вести диалог с европейскими лидерами, которых он неоднократно обвинял в содействии украинским ударам по территории России в ответ на начатую им войну.

Россия рассматривает США как своего важнейшего собеседника для достижения соглашения, которое соответствовало бы ее требованиям по Украине, тогда как война продолжается уже пятый год.

Путин требует, чтобы Украина уступила оставшуюся территорию Донецкой области, которую российские войска не смогли захватить в боях с 2014 года. Киев это требование отвергает.

В июне российский диктатор отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры. Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США фактически зашли в тупик с февраля, когда администрация президента Дональда Трампа сосредоточила внимание на войне с Ираном.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готовит новые дипломатические инициативы для завершения войны. Однако Киев и Москва имеют “красные линии”, которые в настоящее время делают невозможным достижение договоренностей.

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