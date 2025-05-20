Книжный Арсенал 2025: даты, фокус-тема и программа фестиваля

Уже скоро в Киеве состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года — XIII Международный фестиваль Книжный Арсенал.

Ежегодно мероприятие объединяет тысячи писателей, читателей, художников, издателей, переводчиков и других гостей. Каким будет Книжный Арсенал 2025 — о датах, месте проведения, стоимости билетов и программе фестиваля читайте далее в материале.

Книжный Арсенал 2025 — даты и стоимость билетов

В этом году Книжный Арсенал 2025 продлится с 29 мая (вечер официального открытия) до 1 июня. Место проведения традиционное — Мыстецкий Арсенал (ул. Лаврская, 10-12, Киев).

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Фестиваль будет состоять из программной части и книжной ярмарки на первом этаже Старого арсенала. Вход на мероприятие будет платным:

полный билет —

семейный билет (рассчитан на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет) —

абонемент (рассчитанный на одного человека для посещения всех дней фестиваля) —

Купить билет можно на сайте Книжного арсенала. Право на бесплатный вход в любой день имеют:

владельцы/владелицы годовых абонементов к 20-летию Мыстецкого арсенала;

дети до 12 лет;

пенсионеры;

дети и взрослые с инвалидностью и один сопровождающий;

участники боевых действий и военнослужащие;

члены семей погибших Защитника или Защитницы Украины;

внутренне перемещенные лица;

работники музеев и владельцы членских карточек CIMAM, ICOM.

Чтобы воспользоваться возможностью бесплатно посетить фестиваль — на входе нужно будет показать удостоверение или документ, подтверждающие соответствующую льготу.

Фокус-тема Книжного Арсенала 2025

Главная тема XIII Международного фестиваля Книжный Арсенал звучит так: Все между нами — перевод. Ее будут представлять профессор истории Йельского университета Марси Шор и издатель, переводчица Оксана Форостина.

— Я боюсь, что неизмеримое количество человеческих страданий останется молчаливой навеки. И, учитывая это, нам следует тем больше принимать то, что язык способен делать, пусть несовершенно, и быть благодарными тем, кто пытается переводить мгновения на самой границе человеческого опыта в слова, — прокомментировала фокус-тему Марси Шор.

Программа Книжного Арсенала 2025

В этом году гостей Книжного Арсенала 2025 ждут более 200 дискуссий, лекций, чтений, воркшопов, встреч с авторами, музыкальных и перформативных событий. Также в рамках фестиваля состоится книжная ярмарка, 16 выставок и книжных коллекций, ярмарка иллюстраторов.

Ознакомиться с подробной программой XIII Международного фестиваля Книжный Арсенал можно на сайте. В расписании вы можете посмотреть, где и когда будет проходить определенное событие, его темы и участники.

Основную программу фестиваля в этом году будет курировать журналистка, ведущая, переводчица, литературовед, продюсер Радио Культура Ирина Славинская.

Ответственной за Программу для детей и подростков будет писательница, журналистка, переводчица, автор книг для детей и подростков Ольга Русина.

Куратором Профессиональной программы станет менеджер культурных и образовательных проектов, редактор, литературовед Юлия Конопляная.

Со специальной программой ХІІІ Книжный Арсенал будет принимать литературно-переводческий фестиваль Translatorium. Его программу будет курировать соучредитель и директор фестиваля Таня Родионова.

Кроме этого, уже второй раз состоится проект для взаимодействия между иностранными и украинскими издателями — Book Arsenal Fellowship. И в третий раз на Книжном Арсенале программу будет представлять Украинский ПЕН.

Фото: Книжный Арсенал

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