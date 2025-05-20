Книжный Арсенал 2025: даты, фокус-тема и программа фестиваля
Уже скоро в Киеве состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года — XIII Международный фестиваль Книжный Арсенал.
Ежегодно мероприятие объединяет тысячи писателей, читателей, художников, издателей, переводчиков и других гостей. Каким будет Книжный Арсенал 2025 — о датах, месте проведения, стоимости билетов и программе фестиваля читайте далее в материале.
Книжный Арсенал 2025 — даты и стоимость билетов
В этом году Книжный Арсенал 2025 продлится с 29 мая (вечер официального открытия) до 1 июня. Место проведения традиционное — Мыстецкий Арсенал (ул. Лаврская, 10-12, Киев).
Фестиваль будет состоять из программной части и книжной ярмарки на первом этаже Старого арсенала. Вход на мероприятие будет платным:
- полный билет — 200 грн;
- семейный билет (рассчитан на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет) — 500 грн;
- абонемент (рассчитанный на одного человека для посещения всех дней фестиваля) — 500 грн.
Купить билет можно на сайте Книжного арсенала. Право на бесплатный вход в любой день имеют:
- владельцы/владелицы годовых абонементов к 20-летию Мыстецкого арсенала;
- дети до 12 лет;
- пенсионеры;
- дети и взрослые с инвалидностью и один сопровождающий;
- участники боевых действий и военнослужащие;
- члены семей погибших Защитника или Защитницы Украины;
- внутренне перемещенные лица;
- работники музеев и владельцы членских карточек CIMAM, ICOM.
Чтобы воспользоваться возможностью бесплатно посетить фестиваль — на входе нужно будет показать удостоверение или документ, подтверждающие соответствующую льготу.
Фокус-тема Книжного Арсенала 2025
Главная тема XIII Международного фестиваля Книжный Арсенал звучит так: Все между нами — перевод. Ее будут представлять профессор истории Йельского университета Марси Шор и издатель, переводчица Оксана Форостина.
— Я боюсь, что неизмеримое количество человеческих страданий останется молчаливой навеки. И, учитывая это, нам следует тем больше принимать то, что язык способен делать, пусть несовершенно, и быть благодарными тем, кто пытается переводить мгновения на самой границе человеческого опыта в слова, — прокомментировала фокус-тему Марси Шор.
Программа Книжного Арсенала 2025
В этом году гостей Книжного Арсенала 2025 ждут более 200 дискуссий, лекций, чтений, воркшопов, встреч с авторами, музыкальных и перформативных событий. Также в рамках фестиваля состоится книжная ярмарка, 16 выставок и книжных коллекций, ярмарка иллюстраторов.
Ознакомиться с подробной программой XIII Международного фестиваля Книжный Арсенал можно на сайте. В расписании вы можете посмотреть, где и когда будет проходить определенное событие, его темы и участники.
Основную программу фестиваля в этом году будет курировать журналистка, ведущая, переводчица, литературовед, продюсер Радио Культура Ирина Славинская.
Ответственной за Программу для детей и подростков будет писательница, журналистка, переводчица, автор книг для детей и подростков Ольга Русина.
Куратором Профессиональной программы станет менеджер культурных и образовательных проектов, редактор, литературовед Юлия Конопляная.
Со специальной программой ХІІІ Книжный Арсенал будет принимать литературно-переводческий фестиваль Translatorium. Его программу будет курировать соучредитель и директор фестиваля Таня Родионова.
Кроме этого, уже второй раз состоится проект для взаимодействия между иностранными и украинскими издателями — Book Arsenal Fellowship. И в третий раз на Книжном Арсенале программу будет представлять Украинский ПЕН.
Фото: Книжный Арсенал