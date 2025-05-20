Книжковий Арсенал 2025: дати, фокус-тема та програма фестивалю

Вже незабаром у Києві відбудеться одна із найочікуваніших культурних подій року – XIII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал.

Щороку захід об’єднує тисячі письменників, читачів, художників, видавців, перекладачів та інших гостей. Яким буде Книжковий Арсенал 2025 – про дати, місце проведення, вартість квитків та програму фестивалю читайте далі у матеріалі.

Книжковий Арсенал 2025 – дати і вартість квитків

Цьогоріч Книжковий Арсенал 2025 триватиме з 29 травня (вечір офіційного відкриття) до 1 червня. Місце проведення традиційне – Мистецький Арсенал (вул. Лаврська, 10-12, Київ).

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Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі Старого арсеналу. Вхід на захід буде платним:

повний квиток –

сімейний квиток (розрахований на разовий вхід для двох дорослих та двох дітей віком від 12 років) –

абонемент ( розрахований на одну особу для відвідування всіх днів фестивалю) –

Придбати квиток можна на сайті Книжкового арсеналу. Право на безкоштовний вхід у будь-який день мають:

власники/власниці річних абонементів до 20-річчя Мистецького арсеналу;

діти до 12 років;

пенсіонери;

діти та дорослі з інвалідністю та один супроводжуючий;

учасники бойових дій та військовослужбовці;

члени сімей загиблих Захисника чи Захисниці України;

внутрішньо переміщені особи;

працівники музеїв та власники членських карток CIMAM, ICOM.

Щоб скористатися можливістю безкоштовно відвідати фестиваль – на вході потрібно буде показати посвідчення чи документ, які підтверджують відповідну пільгу.

Фокус-тема Книжкового Арсеналу 2025

Головна тема XIII Міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал звучить так: Все між нами – переклад. Її представлятимуть професорка історії Єльського університету Марсі Шор та видавчиня, перекладачка Оксана Форостина.

– Я боюсь, що незмірна кількість людських страждань залишиться мовчазною навіки. І, враховуючи це, нам слід тим більше приймати те, що мова здатна робити, хай недосконало, і бути вдячними тим, хто намагається перекладати миті на самій межі людського досвіду у слова, – прокоментувала фокус-тему Марсі Шор.

Програма Книжкового Арсеналу 2025

Цьогоріч на гостей Книжкового Арсеналу 2025 чекають понад 200 дискусій, лекцій, читань, воркшопів, зустрічей із авторами, музичних і перформативних подій. Також у межах фестивалю відбудеться книжковий ярмарок, 16 виставок і книжкових колекцій, ярмарок ілюстраторів.

Ознайомитися з детальною програмою XIII Міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал можна на сайті. У розкладі ви можете подивитися, де і коли проходитиме певна подія, її теми та учасники.

Основну програму фестивалю цьогоріч куруватиме журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця, продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська.

Відповідальною за Програму для дітей та підлітків буде письменниця, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей та підлітків Ольга Русіна.

Кураторкою Професійної програми стане менеджерка культурних та освітніх проєктів, редакторка, літературознавиця Юлія Конопляна.

Зі спеціальною програмою ХІІІ Книжковий Арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль Translatorium. Його програму куруватиме співзасновниця і директорка фестивалю Таня Родіонова.

Окрім цього, вже вдруге відбудеться проєкт для взаємодії між іноземними та українськими видавцями – Book Arsenal Fellowship. І втретє на Книжковому Арсеналі програму представлятиме Український ПЕН.

Фото: Книжковий Арсенал

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