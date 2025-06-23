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Марина Терюханова, редактор ленты
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Нужно ли чистить кабачки: как влияет кожура на вкус и текстуру блюда

нужно ли чистить кабачки
Фото: Pexels

Кабачки — это вкусные, полезные и универсальные овощи, которые можно жарить, тушить, запекать, фаршировать и даже добавлять в выпечку.

Они прекрасно сочетаются с другими продуктами, легко усваиваются и подходят как для легких летних блюд, так и для сытных домашних обедов. Но чтобы кабачки действительно радовали вкусом и текстурой, важно правильно подойти к их приготовлению. 

Нужно ли чистить кабачки перед приготовлением, читайте в материале. 

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Нужно ли чистить кожуру с кабачков 

Нужно ли чистить кабачки перед приготовлением — зависит от многих факторов, и однозначного ответа здесь быть не может. Все зависит от возраста плода, его внешнего вида, рецепта и способа обработки.  

Молодые кабачки имеют тонкую, нежную и почти незаметную кожуру. Она легко пережевывается, хорошо переносит термическую обработку и содержит клетчатку, полезную для пищеварения.  

В таких случаях чистить кожуру вовсе не обязательно — ее достаточно хорошо промыть, особенно если кабачки выращены на собственном огороде без химии. 

В каких случаях нужно чистить кабачки 

С возрастом кожура кабачков становится все толще, жестче и грубее. У перезрелых плодов она может быть настолько плотной, что после приготовления не размягчается, а наоборот, мешает ощущению однородности блюда, может давать легкую горечь и даже испортить вкус.  

В таких случаях кожуру стоит обязательно срезать. Также в старых кабачках часто образуются крупные семечки, которые также желательно удалить, особенно если речь идет о супах, пюре, запеканках и детском питании — в этих блюдах важна мягкая текстура. 

Вот в каких случаях кабачки обязательно нужно чистить перед приготовлением: 

  • если кабачок перезрел; 
  • если кожура грубая, толстая или жестковатая на ощупь; 
  • при наличии повреждений, пятен, потемнений или порчи на поверхности; 
  • если в рецепте требуется однородная текстура (суп-пюре, оладьи, кабачковая икра, кексы); 
  • если кабачки будут использоваться в детском питании; 
  • при заморозке зрелых кабачков — чтобы избежать грубости после разморозки. 

Нужно ли чистить кабачки от кожуры для запеканки и икры 

Если вы собираетесь делать оладьи, кабачковую икру или запеканку, кожура может негативно повлиять на текстуру блюда. В таких случаях, даже у относительно молодых кабачков, кожуру желательно удалить, особенно если она уже слегка загрубела или окрашена в желто-зеленый цвет. 

Что касается заморозки — здесь тоже есть нюансы. Молодые кабачки можно замораживать с кожурой, но после размораживания она может стать более жесткой. Поэтому для заготовок на зиму кожуру часто срезают заранее, особенно если предполагается использовать овощ в пюреобразной или однородной консистенции. 

Важно также обращать внимание на внешний вид кожуры: если на ней есть повреждения, темные пятна, вмятины или следы порчи — кожуру нужно срезать полностью, независимо от возраста кабачка. 

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