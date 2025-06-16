Яйца дешевеют, цена на мясо — растет: цены на продукты в июне
В июне 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост цен на мясную продукцию. В то же время наблюдается сезонное удешевление молодых овощей и яиц, тогда как овощи прошлогоднего урожая продолжают дорожать.
Факты ICTV узнавали, как изменились цены на продукты в июне 2025 года.
- Какие продукты подорожали в июне и как изменилась стоимость мяса
- Какие продукты подешевеют в июне
- Подорожали ли молочные продукты в июне 2025 года
- Как изменился индекс борща в июне 2025 года
- Цены на бакалею в июне
- Какие продукты подорожают в июне
Какие продукты подорожали в июне и как изменилась стоимость мяса
Согласно продуктовому мониторингу УКАБ, резкий скачок цен зафиксирован на мясном рынке. Среди продуктов, которые подорожали в июне, – мясо. Говядина (гуляш) подорожала на 6% за последний месяц и стоит 336 грн/кг – это на 20% дороже, чем в июне 2024 года.
Больше всего подорожала курятина:
- Куриное филе прибавило в цене 11% – до 222 грн/кг (на 39% дороже, чем год назад),
- Куриное бедро выросло в цене на 28% – до 154 грн/кг (+39% за год),
- Куриная тушка подорожала на 25% – до 110 грн/кг (+42% годового роста).
Цена на свиной ошеек осталась неизменной – 330 грн/кг, но это все равно на треть (31%) дороже, чем в прошлом году. Причинами подорожания мяса стали, в частности, рост цен на корма и ограничение предложения на рынке, особенно в случае с говядиной.
Какие продукты подешевеют в июне
Овощной сегмент демонстрирует сезонное расслоение. Цены на старые овощи продолжают расти, тогда как молодые овощи, которые только появились на рынке, дешевеют:
- Лук репчатый подорожал на 33% за месяц и сейчас стоит 40 грн/кг – это на 32% больше, чем в прошлом году.
- Старый картофель вырос в цене на 10% – до 38 грн/кг (на 33% дороже в годовом измерении).
- Молодая капуста наоборот подешевела на 66% – до 25 грн/кг, хотя до сих пор на 64% дороже, чем в прошлом году.
- Огурцы упали в цене на 18% за месяц и сейчас стоят в среднем 65 грн/кг – на 11% меньше, чем год назад.
- Цена на помидоры стабильная – около 99 грн/кг, но все же на 12% выше, чем в июне 2024 года.
Подорожали ли молочные продукты в июне 2025 года
Молочная продукция сохраняет стабильность, демонстрируя незначительные колебания. Рост объемов сырья позволил снизить розничные цены:
- Молоко подешевело на 2% – до 54,3 грн за 900 мл;
- Сливки – на 6% – до 33,3 грн за 200 г;
- Твердый сыр, наоборот, несколько подорожал – на 1%, и стоит 631 грн/кг.
Как изменился индекс борща в июне 2025 года
Индекс борща в течение месяца уменьшился на 12% и сейчас составляет 196 грн – это на 26 грн меньше, чем в мае (222 грн). Однако в годовом измерении цена выросла на 27%.
Цены на бакалею в июне
Бакалея также стабильна. Подсолнечное масло подешевело на 2% – до 75,3 грн за 850 мл, Сахар упал в цене на 1% – до 32,7 грн/кг.
Цены на яйца снижаются. Яйца категории С1 за месяц подешевели на 5% – до 68,9 грн за десяток. Однако по сравнению с прошлым годом цена остается очень высокой – +79%.
Какие продукты подорожают в июне
Ожидается, что до конца 2025 года хлеб в Украине может подорожать на 20% – такие прогнозы предоставляет Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП).
Это означает, что стоимость одного из основных продуктов в рационе украинцев вырастет и покупателям придется тратить больше.
В среднем один человек потребляет 150-200 г хлеба в день, или около 5 кг ежемесячно. Сейчас это обходится примерно в 200-210 грн.
После прогнозируемого повышения цены на 20% ежемесячные расходы на хлеб вырастут ориентировочно на 40 грн.