Яйца дешевеют, цена на мясо — растет: цены на продукты в июне

В июне 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост цен на мясную продукцию. В то же время наблюдается сезонное удешевление молодых овощей и яиц, тогда как овощи прошлогоднего урожая продолжают дорожать.

Факты ICTV узнавали, как изменились цены на продукты в июне 2025 года.

Какие продукты подорожали в июне и как изменилась стоимость мяса

Согласно продуктовому мониторингу УКАБ, резкий скачок цен зафиксирован на мясном рынке. Среди продуктов, которые подорожали в июне, – мясо. Говядина (гуляш) подорожала на 6% за последний месяц и стоит 336 грн/кг – это на 20% дороже, чем в июне 2024 года.

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Больше всего подорожала курятина:

Куриное филе прибавило в цене 11% – до 222 грн/кг (на 39% дороже, чем год назад),

до 222 грн/кг (на 39% дороже, чем год назад), Куриное бедро выросло в цене на 28% – до 154 грн/кг (+39% за год),

до 154 грн/кг (+39% за год), Куриная тушка подорожала на 25% – до 110 грн/кг (+42% годового роста).

Цена на свиной ошеек осталась неизменной – 330 грн/кг, но это все равно на треть (31%) дороже, чем в прошлом году. Причинами подорожания мяса стали, в частности, рост цен на корма и ограничение предложения на рынке, особенно в случае с говядиной.

Какие продукты подешевеют в июне

Овощной сегмент демонстрирует сезонное расслоение. Цены на старые овощи продолжают расти, тогда как молодые овощи, которые только появились на рынке, дешевеют:

Лук репчатый подорожал на 33% за месяц и сейчас стоит 40 грн/кг – это на 32% больше, чем в прошлом году.

это на 32% больше, чем в прошлом году. Старый картофель вырос в цене на 10% – до 38 грн/кг (на 33% дороже в годовом измерении).

до 38 грн/кг (на 33% дороже в годовом измерении). Молодая капуста наоборот подешевела на 66% – до 25 грн/кг, хотя до сих пор на 64% дороже, чем в прошлом году.

до 25 грн/кг, хотя до сих пор на 64% дороже, чем в прошлом году. Огурцы упали в цене на 18% за месяц и сейчас стоят в среднем 65 грн/кг – на 11% меньше, чем год назад.

на 11% меньше, чем год назад. Цена на помидоры стабильная – около 99 грн/кг, но все же на 12% выше, чем в июне 2024 года.

Подорожали ли молочные продукты в июне 2025 года

Молочная продукция сохраняет стабильность, демонстрируя незначительные колебания. Рост объемов сырья позволил снизить розничные цены:

Молоко подешевело на 2% – до 54,3 грн за 900 мл;

до 54,3 грн за 900 мл; Сливки – на 6% – до 33,3 грн за 200 г;

на 6% до 33,3 грн за 200 г; Твердый сыр, наоборот, несколько подорожал – на 1%, и стоит 631 грн/кг.

Как изменился индекс борща в июне 2025 года

Индекс борща в течение месяца уменьшился на 12% и сейчас составляет 196 грн – это на 26 грн меньше, чем в мае (222 грн). Однако в годовом измерении цена выросла на 27%.

Цены на бакалею в июне

Бакалея также стабильна. Подсолнечное масло подешевело на 2% – до 75,3 грн за 850 мл, Сахар упал в цене на 1% – до 32,7 грн/кг.

Цены на яйца снижаются. Яйца категории С1 за месяц подешевели на 5% – до 68,9 грн за десяток. Однако по сравнению с прошлым годом цена остается очень высокой – +79%.

Какие продукты подорожают в июне

Ожидается, что до конца 2025 года хлеб в Украине может подорожать на 20% – такие прогнозы предоставляет Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП).

Это означает, что стоимость одного из основных продуктов в рационе украинцев вырастет и покупателям придется тратить больше.

В среднем один человек потребляет 150-200 г хлеба в день, или около 5 кг ежемесячно. Сейчас это обходится примерно в 200-210 грн.

После прогнозируемого повышения цены на 20% ежемесячные расходы на хлеб вырастут ориентировочно на 40 грн.

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