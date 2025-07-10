Сумка Hermès, которая принадлежала Джейн Биркин, продана на Sotheby’s за $10 млн

Оригинальная сумка Birkin была продана за рекордные €8,58 млн ($10 млн) на аукционе Sotheby’s.

Это свидетельств о устойчивом спросе на уникальные предметы роскоши, пишет Bloomberg.

Сумка Birkin продана на Sotheby’s за $10 млн

Черная кожаная сумка Hermès, созданная около сорока лет назад для певицы и актрисы Джейн Биркин, была продана на аукционе Sotheby’s в Париже в четверг после более чем 10-минутной ожесточенной борьбы между покупателями.

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По данным Sotheby’s, победителем стала частная коллекционерка из Японии, которая делала ставки по телефону.

Цена значительно превысила предыдущий рекорд стоимости сумки на аукционе — редкая модель Himalaya Kelly из кожи крокодила с бриллиантом, также от Hermès, была продана на аукционе Christie’s в 2021 году за 4 млн гонконгских долларов ($510 млн).

История сумки Birkin

Оригинальная сумка Birkin была заказана в 1984 году для Джейн Биркин тогдашним генеральным директором Hermès International SCA Жаном-Луи Дюма. Она получила ее через год.

Биркин вспоминала в интервью, как встретила Дюма во время авиаперелета и пожаловалась на отсутствие сумки Hermès достаточного размера для ее нужд.

По ее словам, она нарисовала эскиз желаемой модели на «пакете для рвоты» во время той встречи. В следующем году бренд представил ей прототип.

Компания впоследствии коммерциализировала продукт под ее именем, но характеристики оригинальной сумки не были повторены ни в одной другой модели Birkin.

В 1994 году Биркин продала свою сумку, чтобы собрать средства для благотворительной организации по борьбе со СПИДом. В 2000 году сумка снова была выставлена на аукцион и с тех пор принадлежала коллекционерке, которая в Instagram известна под именем Catherine B.

— Сегодня это самая заветная сумка, о которой мечтает каждый, — сказала она накануне аукциона в четверг.

Она рассказала, что в течение последних 25 лет хранила ее в месте, похожем на сейф, при соответствующей температуре, чтобы защитить ее. Иногда доставала на отдельные мероприятия.

Сумки Hermès часто перепродаются по более высоким ценам, чем в фирменных бутиках, из-за длинных списков ожидания.

Sotheby’s не обнародовал предварительных оценок стоимости этого лота перед аукционом в четверг.

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