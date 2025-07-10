Сумку Hermès, що належала Джейн Біркін, продали на Sotheby’s за $10 млн

Оригінальна сумка Birkin була продана за рекордні €8,58 млн ($10 млн) на аукціоні Sotheby’s.

Це свідчить про стійкий попит на унікальні предмети розкоші, пише Bloomberg.

Сумку Birkin продали на Sotheby’s за $10 млн

Чорна шкіряна сумка Hermès, створена близько сорока років тому для співачки та акторки Джейн Біркін, була продана на аукціоні Sotheby’s у Парижі в четвер після понад 10-хвилинної запеклої боротьби між покупцями.

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За даними Sotheby’s, переможцем стала приватна колекціонерка з Японії, яка робила ставки по телефону.

Ціна значно перевищила попередній рекорд вартості сумки на аукціоні – рідкісна модель Himalaya Kelly із шкіри крокодила з діамантом, також від Hermès, була продана на аукціоні Christie’s у 2021 році за 4 млн гонконгських доларів ($510 млн).

Історія сумки Birkin

Оригінальна сумка Birkin була замовлена у 1984 році для Джейн Біркін тодішнім генеральним директором Hermès International SCA Жаном-Луї Дюма. Вона отримала її через рік.

Біркін згадувала в інтерв’ю, як зустріла Дюма під час авіаперельоту та поскаржилася на відсутність сумки Hermès достатнього розміру для її потреб.

За її словами, вона намалювала ескіз бажаної моделі на “пакеті для блювання” під час тієї зустрічі. Наступного року бренд представив їй прототип.

Компанія згодом комерціалізувала продукт під її іменем, але характеристики оригінальної сумки не були повторені в жодній іншій моделі Birkin.

У 1994 році Біркін продала свою сумку, щоб зібрати кошти для благодійної організації з боротьби зі СНІДом. У 2000 році сумка знову була виставлена на аукціон, і з того часу належала колекціонерці, яка в Instagram відома під іменем Catherine B.

– Сьогодні це найзаповітніша сумка, про яку мріє кожен, – сказала вона напередодні аукціону в четвер.

Вона розповіла, що протягом останніх 25 років зберігала її в місці, подібному до сейфа, при відповідній температурі, щоб захистити її. Іноді діставала на окремі події.

Сумки Hermès часто перепродаються за вищими цінами, ніж у фірмових бутиках, через довгі списки очікування.

Sotheby’s не оприлюднив попередніх оцінок вартості цього лота перед аукціоном у четвер.

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