Когда заканчивается ретроградный Меркурий: чего ждать в августе 2025 года
Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, которого многие боятся, потому что считают, что он может разрушить планы, внести путаницу и создать хаос. На самом деле это не так уж и страшно, если понимать, как работает этот период.
Когда заканчивается ретроградный Меркурий и как избежать проблем в этот период, читайте в нашем материале.
Когда заканчивается ретроградный Меркурий в августе
Астролог Екатерина Соловьева для РБК-Украина рассказала, что в 2025 году ретроградный Меркурий продлится с 18 июля по 11 августа включительно.
Не всем этот период дается легко, но он не обязательно негативный. По словам астролога, ретроградный Меркурий можно использовать с пользой, если знать его особенности.
Сильнее всего влияние почувствуют те, у кого в личном гороскопе есть планеты в 5–16 градусах знаков Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей, Овен, Телец и Близнецы. Также изменения могут коснуться людей, рожденных в такие даты:
- 27 июля — 8 августа
- 27 сентября — 9 октября
- 28 октября — 8 ноября
- 27 ноября — 7 декабря
- 24 января — 4 февраля
- 25 марта — 5 апреля
- 25 апреля — 6 мая
- 26 мая — 6 июня.
Ретроградный Меркурий в августе 2025 года: чего нельзя делать
В это время астролог советует воздержаться от важных решений и действий, в частности:
- запуска новых проектов (особенно связанных с документами, обучением, техникой, поездками);
- важных переговоров;
- подписания новых контрактов;
- регистрации брака;
- покупки дорогой техники или транспорта;
- поездок в новые места, особенно на новых автомобилях;
- серьезных медицинских операций (особенно первых);
- крупных разовых расходов.
Тем, чья работа связана с информацией, документами, текстами, стоит быть максимально внимательными. Ошибки могут возникать из-за невнимательности или спешки.
Также Соловьева советует в этот период быть особенно осторожными, ведь возрастает риск краж и мошенничества.
Что стоит делать в ретроградный Меркурий
Вместо новых дел, ретроградный Меркурий — это прекрасное время для:
- пересмотра и переоценки старых решений;
- повторной сдачи экзаменов;
- возвращения к старым проектам;
- анализа и исследований;
- исправления ошибок;
- восстановления связей с людьми из прошлого;
- путешествий в знакомые места.
Кстати, в это время можно не только потерять, но и найти утерянные вещи. А еще — рассчитаться с долгами или получить возврат. У тех, кто работает в торговле, могут снова появиться прежние клиенты и партнеры.
Поэтому, хотя планы могут меняться, этот период дает много возможностей. Главное — не торопиться, действовать взвешенно и держать фокус на деталях.