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Когда заканчивается ретроградный Меркурий: чего ждать в августе 2025 года

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Фото: Pexels

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, которого многие боятся, потому что считают, что он может разрушить планы, внести путаницу и создать хаос. На самом деле это не так уж и страшно, если понимать, как работает этот период.

Когда заканчивается ретроградный Меркурий и как избежать проблем в этот период, читайте в нашем материале.

Когда заканчивается ретроградный Меркурий в августе

Астролог Екатерина Соловьева для РБК-Украина рассказала, что в 2025 году ретроградный Меркурий продлится с 18 июля по 11 августа включительно.

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Не всем этот период дается легко, но он не обязательно негативный. По словам астролога, ретроградный Меркурий можно использовать с пользой, если знать его особенности.

Сильнее всего влияние почувствуют те, у кого в личном гороскопе есть планеты в 5–16 градусах знаков Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей, Овен, Телец и Близнецы. Также изменения могут коснуться людей, рожденных в такие даты:

  • 27 июля — 8 августа
  • 27 сентября — 9 октября
  • 28 октября — 8 ноября
  • 27 ноября — 7 декабря
  • 24 января — 4 февраля
  • 25 марта — 5 апреля
  • 25 апреля — 6 мая
  • 26 мая — 6 июня.

Ретроградный Меркурий в августе 2025 года: чего нельзя делать

В это время астролог советует воздержаться от важных решений и действий, в частности:

  • запуска новых проектов (особенно связанных с документами, обучением, техникой, поездками);
  • важных переговоров;
  • подписания новых контрактов;
  • регистрации брака;
  • покупки дорогой техники или транспорта;
  • поездок в новые места, особенно на новых автомобилях;
  • серьезных медицинских операций (особенно первых);
  • крупных разовых расходов.

Тем, чья работа связана с информацией, документами, текстами, стоит быть максимально внимательными. Ошибки могут возникать из-за невнимательности или спешки.

Также Соловьева советует в этот период быть особенно осторожными, ведь возрастает риск краж и мошенничества.

Что стоит делать в ретроградный Меркурий

Вместо новых дел, ретроградный Меркурий — это прекрасное время для:

  • пересмотра и переоценки старых решений;
  • повторной сдачи экзаменов;
  • возвращения к старым проектам;
  • анализа и исследований;
  • исправления ошибок;
  • восстановления связей с людьми из прошлого;
  • путешествий в знакомые места.

Кстати, в это время можно не только потерять, но и найти утерянные вещи. А еще — рассчитаться с долгами или получить возврат. У тех, кто работает в торговле, могут снова появиться прежние клиенты и партнеры.

Поэтому, хотя планы могут меняться, этот период дает много возможностей. Главное — не торопиться, действовать взвешенно и держать фокус на деталях.

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Источник: РБК-Украина

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