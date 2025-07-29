Коли закінчується ретроградний Меркурій: чого чекати у серпні 2025 року

Ретроградний Меркурій – це астрономічне явище, якого багато хто боїться, бо вважає, що він може зруйнувати плани, внести плутанину і створити хаос. Насправді це не так вже й страшно, якщо розуміти, як працює цей період.

Коли закінчується ретроградний Меркурій та як уникнути проблем у цей період, читайте в нашому матеріалі.

Коли закінчується ретроградний Меркурій у серпні

Астролог Катерина Соловйова для РБК-Україна розповіла, що у 2025 році ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня до 11 серпня включно.

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Не всім цей період дається легко, але він не обов’язково негативний. За словами астролога, ретроградний Меркурій можна використати з користю, якщо знати його особливості.

Найсильніше вплив відчують ті, в кого в особистому гороскопі є планети у 5–16 градусах знаків Лев, Терези, Скорпіон, Стрілець, Водолій, Овен, Телець та Близнюки. Також зміни можуть торкнутися людей, народжених у такі дати:

27 липня — 8 серпня

27 вересня — 9 жовтня

28 жовтня — 8 листопада

27 листопада — 7 грудня

24 січня — 4 лютого

25 березня — 5 квітня

25 квітня — 6 травня

26 травня — 6 червня.

Ретроградний Меркурій у серпні 2025 року: чого не можна робити

На цей час астролог радить утриматися від важливих рішень і дій, зокрема:

запуску нових проєктів (особливо пов’язаних із документами, навчанням, технікою, поїздками);

важливих переговорів;

підписання нових контрактів;

реєстрації шлюбу;

купівлі дорогої техніки чи транспорту;

поїздок у нові місця, особливо на нових авто;

серйозних медичних операцій (особливо перших);

великих одноразових витрат.

Для тих, чия робота пов’язана з інформацією, документами, текстами, варто бути максимально уважними. Помилки можуть виникати через неуважність або поспіх.

Також Соловйова радить у цей період бути особливо обережними, адже зростає ризик крадіжок та шахрайства.

Що варто робити у ретроградний Меркурій

Замість нових справ, ретроградний Меркурій – це чудовий час для:

перегляду й переоцінки старих рішень;

повторного складання іспитів;

повернення до старих проєктів;

аналізу та досліджень;

виправлення помилок;

відновлення зв’язків із людьми з минулого;

подорожей у знайомі місця.

До речі, в цей час можна не лише втратити, але й знайти загублені речі. А ще – розрахуватися з боргами або отримати повернення. У тих, хто працює в торгівлі, можуть знову з’явитися колишні клієнти та партнери.

Тож хоча плани можуть змінюватися, цей період дає багато можливостей. Головне – не поспішати, діяти зважено та тримати фокус на деталях.

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