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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Коли закінчується ретроградний Меркурій: чого чекати у серпні 2025 року

коли закінчується ретроградний меркурій,
Фото: Pexels

Ретроградний Меркурій – це астрономічне явище, якого багато хто боїться, бо вважає, що він може зруйнувати плани, внести плутанину і створити хаос. Насправді це не так вже й страшно, якщо розуміти, як працює цей період. 

Коли закінчується ретроградний Меркурій та як уникнути проблем у цей період, читайте в нашому матеріалі. 

Коли закінчується ретроградний Меркурій у серпні 

Астролог Катерина Соловйова для РБК-Україна розповіла, що у 2025 році ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня до 11 серпня включно. 

Зараз дивляться

Не всім цей період дається легко, але він не обов’язково негативний. За словами астролога, ретроградний Меркурій можна використати з користю, якщо знати його особливості. 

Найсильніше вплив відчують ті, в кого в особистому гороскопі є планети у 5–16 градусах знаків Лев, Терези, Скорпіон, Стрілець, Водолій, Овен, Телець та Близнюки. Також зміни можуть торкнутися людей, народжених у такі дати: 

  • 27 липня — 8 серпня 
  • 27 вересня — 9 жовтня 
  • 28 жовтня — 8 листопада 
  • 27 листопада — 7 грудня 
  • 24 січня — 4 лютого 
  • 25 березня — 5 квітня 
  • 25 квітня — 6 травня 
  • 26 травня — 6 червня. 

Ретроградний Меркурій у серпні 2025 року: чого не можна робити 

На цей час астролог радить утриматися від важливих рішень і дій, зокрема: 

  • запуску нових проєктів (особливо пов’язаних із документами, навчанням, технікою, поїздками); 
  • важливих переговорів; 
  • підписання нових контрактів; 
  • реєстрації шлюбу; 
  • купівлі дорогої техніки чи транспорту; 
  • поїздок у нові місця, особливо на нових авто; 
  • серйозних медичних операцій (особливо перших); 
  • великих одноразових витрат. 

Для тих, чия робота пов’язана з інформацією, документами, текстами, варто бути максимально уважними. Помилки можуть виникати через неуважність або поспіх. 

Також Соловйова радить у цей період бути особливо обережними, адже зростає ризик крадіжок та шахрайства. 

Що варто робити у ретроградний Меркурій 

Замість нових справ, ретроградний Меркурій – це чудовий час для: 

  • перегляду й переоцінки старих рішень; 
  • повторного складання іспитів; 
  • повернення до старих проєктів; 
  • аналізу та досліджень; 
  • виправлення помилок; 
  • відновлення зв’язків із людьми з минулого; 
  • подорожей у знайомі місця. 

До речі, в цей час можна не лише втратити, але й знайти загублені речі. А ще – розрахуватися з боргами або отримати повернення. У тих, хто працює в торгівлі, можуть знову з’явитися колишні клієнти та партнери. 

Тож хоча плани можуть змінюватися, цей період дає багато можливостей. Головне – не поспішати, діяти зважено та тримати фокус на деталях. 

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Джерело: РБК-Україна

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