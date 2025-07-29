Коли закінчується ретроградний Меркурій: чого чекати у серпні 2025 року
Ретроградний Меркурій – це астрономічне явище, якого багато хто боїться, бо вважає, що він може зруйнувати плани, внести плутанину і створити хаос. Насправді це не так вже й страшно, якщо розуміти, як працює цей період.
Коли закінчується ретроградний Меркурій та як уникнути проблем у цей період, читайте в нашому матеріалі.
Коли закінчується ретроградний Меркурій у серпні
Астролог Катерина Соловйова для РБК-Україна розповіла, що у 2025 році ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня до 11 серпня включно.
Не всім цей період дається легко, але він не обов’язково негативний. За словами астролога, ретроградний Меркурій можна використати з користю, якщо знати його особливості.
Найсильніше вплив відчують ті, в кого в особистому гороскопі є планети у 5–16 градусах знаків Лев, Терези, Скорпіон, Стрілець, Водолій, Овен, Телець та Близнюки. Також зміни можуть торкнутися людей, народжених у такі дати:
- 27 липня — 8 серпня
- 27 вересня — 9 жовтня
- 28 жовтня — 8 листопада
- 27 листопада — 7 грудня
- 24 січня — 4 лютого
- 25 березня — 5 квітня
- 25 квітня — 6 травня
- 26 травня — 6 червня.
Ретроградний Меркурій у серпні 2025 року: чого не можна робити
На цей час астролог радить утриматися від важливих рішень і дій, зокрема:
- запуску нових проєктів (особливо пов’язаних із документами, навчанням, технікою, поїздками);
- важливих переговорів;
- підписання нових контрактів;
- реєстрації шлюбу;
- купівлі дорогої техніки чи транспорту;
- поїздок у нові місця, особливо на нових авто;
- серйозних медичних операцій (особливо перших);
- великих одноразових витрат.
Для тих, чия робота пов’язана з інформацією, документами, текстами, варто бути максимально уважними. Помилки можуть виникати через неуважність або поспіх.
Також Соловйова радить у цей період бути особливо обережними, адже зростає ризик крадіжок та шахрайства.
Що варто робити у ретроградний Меркурій
Замість нових справ, ретроградний Меркурій – це чудовий час для:
- перегляду й переоцінки старих рішень;
- повторного складання іспитів;
- повернення до старих проєктів;
- аналізу та досліджень;
- виправлення помилок;
- відновлення зв’язків із людьми з минулого;
- подорожей у знайомі місця.
До речі, в цей час можна не лише втратити, але й знайти загублені речі. А ще – розрахуватися з боргами або отримати повернення. У тих, хто працює в торгівлі, можуть знову з’явитися колишні клієнти та партнери.
Тож хоча плани можуть змінюватися, цей період дає багато можливостей. Головне – не поспішати, діяти зважено та тримати фокус на деталях.