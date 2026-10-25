День работников автотранспорта и дорожного хозяйства – это профессиональный праздник не только для тех, кто ежедневно находится за рулем, но и для всех специалистов, обеспечивающих работу всей транспортно-дорожной системы страны.

Когда празднуют День автомобилиста в Украине в 2026 году и как поздравить водителей – читайте в нашем материале.

Когда отмечают День автомобилиста в Украине в 2026 году

В Украине День автомобилиста и дорожника имеет подвижную дату, ведь традиционно приходится на последнее воскресенье октября.

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В 2026 году этот профессиональный праздник выпадает на 25 октября.

В этот день принято поздравлять всех причастных к автомобильной отрасли — от водителей частного и общественного транспорта до механиков, инженеров и дорожных рабочих. Специалистам желают безопасных путей, безотказной работы техники, крепкого здоровья и успехов в работе.

Официальный статус и дата праздника в Украине были закреплены на государственном уровне указом президента от 13 октября 1993 г. № 452/93.

День автомобилиста 2026: поздравления в прозе

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С Днем водителя! Желаю, чтобы любой путь был легким, ровным и безопасным, а машина работала как часы и никогда не подводила!

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Водители, пусть на вашем пути всегда горит зеленый свет, рядом будут приятные попутчики, а дома всегда с любовью ждут родные!

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Поздравляю с Днем водителя! Полного бака, ровных дорог без ям и пробок и зеленой волны на каждом светофоре! Пусть руль слушается уверенно, а каждая поездка дарит только приятные эмоции.

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С Днем автомобилиста! Быть водителем – это не просто уметь управлять автомобилем, это особое состояние души и большая ответственность. Желаю крепкого здоровья, выдержки за рулем, безупречного технического состояния вашего авто и счастливого пути каждый день!

∗∗∗

Поздравляю с Днем водителя! Пусть цены на горючее только радуют. Легких рейсов и удачного маршрута!

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

Пусть дорога будет ровная,

Без выбоин и гвоздей,

А машина – только верная,

И не знает ремонтов и долгов.

Пусть зеленый светит всегда,

А ангел бережет от беды!

∗∗∗

С Днем водителя поздравляю искренне!

Желаю счастья, добра и мира,

Ровных путей и полного бака,

Чтобы не подводила техника никакая!

∗∗∗

С Днем водителя! Зеленых светофоров,

Более приятных и ровных маршрутов,

Чтобы машина работала как часы,

А в дороге всегда везло!

День водителя: поздравления в картинках

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