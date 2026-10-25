Лучшие поздравления с Днем автомобилиста 2026: полного бака и ровных дорог
День работников автотранспорта и дорожного хозяйства – это профессиональный праздник не только для тех, кто ежедневно находится за рулем, но и для всех специалистов, обеспечивающих работу всей транспортно-дорожной системы страны.
Когда празднуют День автомобилиста в Украине в 2026 году и как поздравить водителей – читайте в нашем материале.
Когда отмечают День автомобилиста в Украине в 2026 году
В Украине День автомобилиста и дорожника имеет подвижную дату, ведь традиционно приходится на последнее воскресенье октября.
В 2026 году этот профессиональный праздник выпадает на 25 октября.
В этот день принято поздравлять всех причастных к автомобильной отрасли — от водителей частного и общественного транспорта до механиков, инженеров и дорожных рабочих. Специалистам желают безопасных путей, безотказной работы техники, крепкого здоровья и успехов в работе.
Официальный статус и дата праздника в Украине были закреплены на государственном уровне указом президента от 13 октября 1993 г. № 452/93.
День автомобилиста 2026: поздравления в прозе
∗∗∗
С Днем водителя! Желаю, чтобы любой путь был легким, ровным и безопасным, а машина работала как часы и никогда не подводила!
∗∗∗
Водители, пусть на вашем пути всегда горит зеленый свет, рядом будут приятные попутчики, а дома всегда с любовью ждут родные!
∗∗∗
Поздравляю с Днем водителя! Полного бака, ровных дорог без ям и пробок и зеленой волны на каждом светофоре! Пусть руль слушается уверенно, а каждая поездка дарит только приятные эмоции.
∗∗∗
С Днем автомобилиста! Быть водителем – это не просто уметь управлять автомобилем, это особое состояние души и большая ответственность. Желаю крепкого здоровья, выдержки за рулем, безупречного технического состояния вашего авто и счастливого пути каждый день!
∗∗∗
Поздравляю с Днем водителя! Пусть цены на горючее только радуют. Легких рейсов и удачного маршрута!
Поздравления с Днем автомобилиста в стихах
Пусть дорога будет ровная,
Без выбоин и гвоздей,
А машина – только верная,
И не знает ремонтов и долгов.
Пусть зеленый светит всегда,
А ангел бережет от беды!
∗∗∗
С Днем водителя поздравляю искренне!
Желаю счастья, добра и мира,
Ровных путей и полного бака,
Чтобы не подводила техника никакая!
∗∗∗
С Днем водителя! Зеленых светофоров,
Более приятных и ровных маршрутов,
Чтобы машина работала как часы,
А в дороге всегда везло!