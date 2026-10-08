Ноябрь — последний месяц осени, который подарит украинцам немало профессиональных праздников, памятных и церковных дат. В этот период свои дни будут отмечать представители разных профессий, а верующие — важные религиозные события. Также в ноябре некоторые украинцы будут праздновать именины.

Какие праздники в ноябре 2026 года и будут ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на ноябрь 2026 года

Перечень праздников в ноябре:

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1 ноября — День работника социальной сферы.

— День работника социальной сферы. 3 ноября — День инженерных войск.

— День инженерных войск. 4 ноября — День железнодорожника.

— День железнодорожника. 8 ноября — День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и День виноградаря и винодела.

— День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и День виноградаря и винодела. 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

— Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. 12 ноября — День Государственного бюро расследований.

— День Государственного бюро расследований. 15 ноября — День работников сельского хозяйства.

— День работников сельского хозяйства. 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи.

— День работников радио, телевидения и связи. 17 ноября — День студента.

— День студента. 18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины.

— День сержанта Вооруженных Сил Украины. 19 ноября — День стеклопроизводителя и День работников гидрометеорологической службы.

— День стеклопроизводителя и День работников гидрометеорологической службы. 20 ноября — День защиты детей.

— День защиты детей. 21 ноября — День Достоинства и Свободы.

— День Достоинства и Свободы. 28 ноября — День работника системы финансового мониторинга и День памяти жертв голодоморов.

Праздничный календарь на ноябрь 2026: будут ли дополнительные выходные

Государственных праздников в ноябре 2026 года нет, которые в обычных условиях предусматривают дополнительный нерабочий день в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Однако на период действия военного положения нормы статьи 73 КЗоТ не применяются. Это предусмотрено статьей 6 закона №2136-IX.

Поэтому в ноябре 2026 года дополнительных выходных из-за праздничных и памятных дат не предусмотрено. Профессиональные и международные праздники, которые приходятся на будние или выходные дни, не меняют установленный график работы.

Церковные праздники в ноябре 2026 года

Ноябрь имеет немало важных церковных дат, когда православные христиане чествуют память святых, апостолов, мучеников и преподобных.

Перечень церковных праздников в ноябре 2026 года:

1 ноября — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и их матери, преподобной Феодотии. Также в этот день чтят священномучеников Иоанна и Иакова.

— день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и их матери, преподобной Феодотии. Также в этот день чтят священномучеников Иоанна и Иакова. 2 ноября — мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора, Анемподиста и других, а также преподобного Маркиана Киринейского.

— мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора, Анемподиста и других, а также преподобного Маркиана Киринейского. 3 ноября — мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона.

— мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. 4 ноября — преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермия. Также в этот день чтят память освящения собора Святой Софии в Киеве.

— преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермия. Также в этот день чтят память освящения собора Святой Софии в Киеве. 5 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога, а также святителя Григория, архиепископа Александрийского.

— мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога, а также святителя Григория, архиепископа Александрийского. 6 ноября — святителя Павла, патриарха Константинопольского, и преподобного Луки, эконома Киево-Печерского.

— святителя Павла, патриарха Константинопольского, и преподобного Луки, эконома Киево-Печерского. 7 ноября — мучеников в Мелитине.

— мучеников в Мелитине. 8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В этот день также чтят архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

— Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В этот день также чтят архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 9 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобных Матроны и Феоктисты.

— мучеников Онисифора и Порфирия, преподобных Матроны и Феоктисты. 10 ноября — апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родионa, Сосипатра, Куарта и Терция, а также мученика Ореста, врача.

— апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родионa, Сосипатра, Куарта и Терция, а также мученика Ореста, врача. 11 ноября — великомученика Мины Фригийского, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия Сарагосского, преподобного Феодора Студита и других святых.

— великомученика Мины Фригийского, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия Сарагосского, преподобного Феодора Студита и других святых. 12 ноября — святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила и пророка Ахии.

— святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила и пророка Ахии. 13 ноября — святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также мучеников Антонина, Никифора и Германа и мученицы Манефы.

— святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также мучеников Антонина, Никифора и Германа и мученицы Манефы. 14 ноября — апостола Филиппа, святого благоверного императора Юстиниана и императрицы Феодоры, святителя Григория Паламы.

— апостола Филиппа, святого благоверного императора Юстиниана и императрицы Феодоры, святителя Григория Паламы. 15 ноября — мучеников и исповедников Гурия, Самона и священномученика Авива, а также преподобного Паисия Величковского.

— мучеников и исповедников Гурия, Самона и священномученика Авива, а также преподобного Паисия Величковского. 16 ноября — апостола и евангелиста Матфея и праведного Фульвиана, князя Эфиопского.

— апостола и евангелиста Матфея и праведного Фульвиана, князя Эфиопского. 17 ноября — святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Лазаря, иконописца, и других святых.

— святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Лазаря, иконописца, и других святых. 18 ноября — мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, а также мучеников Захея и Алфея.

— мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, а также мучеников Захея и Алфея. 19 ноября — пророка из 12-ти Авдия, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского.

— пророка из 12-ти Авдия, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского. 20 ноября — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла и мученика Дасия.

— предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла и мученика Дасия. 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

— Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 22 ноября — попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа, мученицы равноапостольной Апфии и благоверного Ярополка, в крещении Петра, князя Владимиро-Волынского.

— попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа, мученицы равноапостольной Апфии и благоверного Ярополка, в крещении Петра, князя Владимиро-Волынского. 23 ноября — святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, и других святых.

— святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, и других святых. 24 ноября — великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины и преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского.

— великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины и преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского. 25 ноября — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.

— отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. 26 ноября — преподобного Алипия, столпника, преподобного Стилиана Пафлагонского, святителя Иннокентия Кульчицкого и преподобного Иакова, пустынника.

— преподобного Алипия, столпника, преподобного Стилиана Пафлагонского, святителя Иннокентия Кульчицкого и преподобного Иакова, пустынника. 27 ноября — великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников 17 монахов в Индии и преподобного Романа.

— великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников 17 монахов в Индии и преподобного Романа. 28 ноября — поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, а также преподобномученика и исповедника Стефана Нового и мученика Иринарха.

— поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, а также преподобномученика и исповедника Стефана Нового и мученика Иринарха. 29 ноября — мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского и преподобного Нектария Киево-Печерского.

— мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского и преподобного Нектария Киево-Печерского. 30 ноября — апостола Андрея Первозванного и святителя Фрументия, архиепископа Индийского (Эфиопского).

Дни ангела в ноябре 2026 года

1 ноября — Адриан, Давид, Дамиан, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета, Ульяна.

— Адриан, Давид, Дамиан, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета, Ульяна. 2 ноября — Константин.

— Константин. 3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана.

— Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана. 4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.

— Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан. 5 ноября — Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

— Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон. 6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Евфросиния, Клавдия, Нина, Александра.

— Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Евфросиния, Клавдия, Нина, Александра. 7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.

— Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета. 8 ноября — Гавриил, Михаил, Павел, Марта.

— Гавриил, Михаил, Павел, Марта. 9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.

— Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор. 10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

— Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга. 11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Иаков, Стефания.

— Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Иаков, Стефания. 12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

— Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор. 13 ноября — Герман, Иван.

— Герман, Иван. 14 ноября — Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна.

— Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна. 15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

— Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп. 16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матфей, Николай, Михаил, Сергей, Федор.

— Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матфей, Николай, Михаил, Сергей, Федор. 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

— Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория. 18 ноября — Николай, Платон, Роман.

— Николай, Платон, Роман. 19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Иаков.

— Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Иаков. 20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

— Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна. 21 ноября — Александр.

— Александр. 22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.

— Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор. 23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

— Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей. 24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.

— Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина. 25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

— Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав. 26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Иаков.

— Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Иаков. 27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.

— Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей. 28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна.

— Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна. 29 ноября — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

— Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей. 30 ноября — Андрей, Иван.

Источник: Календарь церковных праздников ПЦУ; Календарь официальных праздников в Украине

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