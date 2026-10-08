Праздники в ноябре 2026 в Украине: календарь профессиональных и церковных дат
Ноябрь — последний месяц осени, который подарит украинцам немало профессиональных праздников, памятных и церковных дат. В этот период свои дни будут отмечать представители разных профессий, а верующие — важные религиозные события. Также в ноябре некоторые украинцы будут праздновать именины.
Какие праздники в ноябре 2026 года и будут ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.
Календарь праздников на ноябрь 2026 года
Перечень праздников в ноябре:
- 1 ноября — День работника социальной сферы.
- 3 ноября — День инженерных войск.
- 4 ноября — День железнодорожника.
- 8 ноября — День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и День виноградаря и винодела.
- 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
- 12 ноября — День Государственного бюро расследований.
- 15 ноября — День работников сельского хозяйства.
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи.
- 17 ноября — День студента.
- 18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины.
- 19 ноября — День стеклопроизводителя и День работников гидрометеорологической службы.
- 20 ноября — День защиты детей.
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы.
- 28 ноября — День работника системы финансового мониторинга и День памяти жертв голодоморов.
Праздничный календарь на ноябрь 2026: будут ли дополнительные выходные
Государственных праздников в ноябре 2026 года нет, которые в обычных условиях предусматривают дополнительный нерабочий день в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.
Однако на период действия военного положения нормы статьи 73 КЗоТ не применяются. Это предусмотрено статьей 6 закона №2136-IX.
Поэтому в ноябре 2026 года дополнительных выходных из-за праздничных и памятных дат не предусмотрено. Профессиональные и международные праздники, которые приходятся на будние или выходные дни, не меняют установленный график работы.
Церковные праздники в ноябре 2026 года
Ноябрь имеет немало важных церковных дат, когда православные христиане чествуют память святых, апостолов, мучеников и преподобных.
Перечень церковных праздников в ноябре 2026 года:
- 1 ноября — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и их матери, преподобной Феодотии. Также в этот день чтят священномучеников Иоанна и Иакова.
- 2 ноября — мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора, Анемподиста и других, а также преподобного Маркиана Киринейского.
- 3 ноября — мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона.
- 4 ноября — преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермия. Также в этот день чтят память освящения собора Святой Софии в Киеве.
- 5 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога, а также святителя Григория, архиепископа Александрийского.
- 6 ноября — святителя Павла, патриарха Константинопольского, и преподобного Луки, эконома Киево-Печерского.
- 7 ноября — мучеников в Мелитине.
- 8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В этот день также чтят архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
- 9 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобных Матроны и Феоктисты.
- 10 ноября — апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родионa, Сосипатра, Куарта и Терция, а также мученика Ореста, врача.
- 11 ноября — великомученика Мины Фригийского, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия Сарагосского, преподобного Феодора Студита и других святых.
- 12 ноября — святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила и пророка Ахии.
- 13 ноября — святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также мучеников Антонина, Никифора и Германа и мученицы Манефы.
- 14 ноября — апостола Филиппа, святого благоверного императора Юстиниана и императрицы Феодоры, святителя Григория Паламы.
- 15 ноября — мучеников и исповедников Гурия, Самона и священномученика Авива, а также преподобного Паисия Величковского.
- 16 ноября — апостола и евангелиста Матфея и праведного Фульвиана, князя Эфиопского.
- 17 ноября — святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Лазаря, иконописца, и других святых.
- 18 ноября — мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, а также мучеников Захея и Алфея.
- 19 ноября — пророка из 12-ти Авдия, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского.
- 20 ноября — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла и мученика Дасия.
- 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
- 22 ноября — попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа, мученицы равноапостольной Апфии и благоверного Ярополка, в крещении Петра, князя Владимиро-Волынского.
- 23 ноября — святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, и других святых.
- 24 ноября — великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины и преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского.
- 25 ноября — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.
- 26 ноября — преподобного Алипия, столпника, преподобного Стилиана Пафлагонского, святителя Иннокентия Кульчицкого и преподобного Иакова, пустынника.
- 27 ноября — великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников 17 монахов в Индии и преподобного Романа.
- 28 ноября — поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, а также преподобномученика и исповедника Стефана Нового и мученика Иринарха.
- 29 ноября — мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского и преподобного Нектария Киево-Печерского.
- 30 ноября — апостола Андрея Первозванного и святителя Фрументия, архиепископа Индийского (Эфиопского).
Дни ангела в ноябре 2026 года
- 1 ноября — Адриан, Давид, Дамиан, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета, Ульяна.
- 2 ноября — Константин.
- 3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана.
- 4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.
- 5 ноября — Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.
- 6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Евфросиния, Клавдия, Нина, Александра.
- 7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.
- 8 ноября — Гавриил, Михаил, Павел, Марта.
- 9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.
- 10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.
- 11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Иаков, Стефания.
- 12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.
- 13 ноября — Герман, Иван.
- 14 ноября — Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна.
- 15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.
- 16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матфей, Николай, Михаил, Сергей, Федор.
- 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.
- 18 ноября — Николай, Платон, Роман.
- 19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Иаков.
- 20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.
- 21 ноября — Александр.
- 22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.
- 23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.
- 24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.
- 25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.
- 26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Иаков.
- 27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.
- 28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна.
- 29 ноября — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.
- 30 ноября — Андрей, Иван.
Источник: Календарь церковных праздников ПЦУ; Календарь официальных праздников в Украине