День працівників автотранспорту і дорожнього господарства — це професійне свято не лише для тих, хто щодня перебуває за кермом, а й для всіх фахівців, які забезпечують роботу всієї транспортно-дорожньої системи країни.

Коли святкують День автомобіліста в Україні у 2026 році та як привітати водіїв – читайте в нашому матеріалі.

Коли відзначають День автомобіліста в Україні у 2026 році

В Україні День автомобіліста та дорожника має рухому дату, адже традиційно припадає на останню неділю жовтня.

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У 2026 році це професійне свято випадає на 25 жовтня.

Цього дня заведено вітати всіх причетних до автомобільної галузі — від водіїв приватного та громадського транспорту до механіків, інженерів і дорожніх робітників. Фахівцям бажають безпечних шляхів, безвідмовної роботи техніки, міцного здоров’я та успіхів у праці.

Офіційний статус та дату свята в Україні було закріплено на державному рівні указом президента від 13 жовтня 1993 року № 452/93.

День автомобіліста 2026: привітання у прозі

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З Днем водія! Бажаю, щоб будь-яка дорога була легкою, рівною та безпечною, а машина працювала як годинник і ніколи не підводила!

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Водії, хай на вашому шляху завжди горить зелене світло, поруч будуть приємні попутники, а вдома завжди з любов’ю чекають рідні!

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Вітаю з Днем водія! Повного бака, рівних доріг без ям і заторів та зеленої хвилі на кожному світлофорі! Хай кермо слухається впевнено, а кожна поїздка дарує тільки приємні емоції.

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З Днем автомобіліста! Бути водієм — це не просто вміти керувати авто, це особливий стан душі та велика відповідальність. Бажаю міцного здоров’я, витримки за кермом, бездоганного технічного стану вашого авто та щасливої дороги щодня!

Вітаю з Днем водія! Хай ціни на пальне лише радують. Легких рейсів та вдалого маршруту!

Привітання з Днем автомобіліста у віршах

Хай дорога буде рівна,

Без вибоїн та цвяхів,

А машина — тільки вірна,

І не знає ремонтів й боргів.

Хай зелений світить завжди,

А ангел береже від біди!

∗∗∗

З Днем водія вітаю щиро!

Бажаю щастя, добра і миру,

Рівних шляхів та повного бака,

Щоб не підводила техніка ніяка!

∗∗∗

З Днем водія! Зелених світлофорів,

Більше приємних і рівних маршрутів,

Щоб машина працювала як годинник,

А в дорозі завжди щастило!

День водія: привітання у картинках

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