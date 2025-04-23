Икал в течение пяти дней: в Турции зафиксировали редкий случай Covid-19
Икота, не прекращающаяся пять дней подряд, может казаться очень забавным курьезом, но 68-летнему жителю Стамбула было совсем не смешно.
Оказалось, многодневный приступ спровоцировала респираторная инфекция.
Редкий симптом коронавируса
Пациент обратился в больницу с жалобами на непрерывную икоту и странные звуки в груди.
Сначала врачи не обнаружили никаких отклонений, все показатели жизнедеятельности были в норме.
Но во время прослушивания легких медики зафиксировали характерные влажные хрипы. КТ показала узелки в обоих легких — признак вирусной пневмонии.
Анализ мазка подтвердил: у мужчины SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19.
Обычно икота возникает в результате сокращения диафрагмы. Это может быть реакцией на переедание или газировку. Однако этот случай свидетельствовал о коронавирусной болезни.
— Это редкий, но важный симптом Covid-19 может ввести в заблуждение даже опытных врачей, — отмечают исследователи в медицинском отчете.
Оказывается, во время респираторной инфекции воспаление диафрагмального нерва нарушило работу дыхательной системы. Это уже второй случай в мире.
Сначала мужчине назначили противовирусную терапию, но икота не проходила. Только после введения хлорпромазина — препарата, уменьшающего спазмы диафрагмы, — неприятный симптом исчез меньше чем за сутки.
Способы борьбы с икотой
Икота — это действительно крайне неприятно. Хорошо, что существует немало способов, которые помогают от нее избавиться.
- Задержка дыхания повышает уровень углекислого газа в крови, что успокаивает диафрагму.
- Питье воды из дальнего края стакана заставляет наклонять голову вперед и стимулирует сокращение мышц грудной клетки.
- Ложка сахара без разжевывания стимулирует нервные окончания в горле, которые отвечают за икоту.
Впрочем, существуют другие довольно неожиданные способы остановить икоту, например ректальный массаж или секс.
Якобы это может снять эмоциональное и физическое напряжение, которое иногда запускает икоту.
Хотя эти методы имеют своих сторонников, важно помнить, что икота преимущественно является безопасной и временной реакцией организма.
Если же приступ длится долго или сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу.
Источник: Live Science