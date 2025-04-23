Икал в течение пяти дней: в Турции зафиксировали редкий случай Covid-19

Икота, не прекращающаяся пять дней подряд, может казаться очень забавным курьезом, но 68-летнему жителю Стамбула было совсем не смешно.

Оказалось, многодневный приступ спровоцировала респираторная инфекция.

Редкий симптом коронавируса

Пациент обратился в больницу с жалобами на непрерывную икоту и странные звуки в груди.

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Сначала врачи не обнаружили никаких отклонений, все показатели жизнедеятельности были в норме.

Но во время прослушивания легких медики зафиксировали характерные влажные хрипы. КТ показала узелки в обоих легких — признак вирусной пневмонии.

Анализ мазка подтвердил: у мужчины SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19.

Обычно икота возникает в результате сокращения диафрагмы. Это может быть реакцией на переедание или газировку. Однако этот случай свидетельствовал о коронавирусной болезни.

— Это редкий, но важный симптом Covid-19 может ввести в заблуждение даже опытных врачей, — отмечают исследователи в медицинском отчете.

Оказывается, во время респираторной инфекции воспаление диафрагмального нерва нарушило работу дыхательной системы. Это уже второй случай в мире.

Сначала мужчине назначили противовирусную терапию, но икота не проходила. Только после введения хлорпромазина — препарата, уменьшающего спазмы диафрагмы, — неприятный симптом исчез меньше чем за сутки.

Способы борьбы с икотой

Икота — это действительно крайне неприятно. Хорошо, что существует немало способов, которые помогают от нее избавиться.

Задержка дыхания повышает уровень углекислого газа в крови, что успокаивает диафрагму.

Питье воды из дальнего края стакана заставляет наклонять голову вперед и стимулирует сокращение мышц грудной клетки.

Ложка сахара без разжевывания стимулирует нервные окончания в горле, которые отвечают за икоту.

Впрочем, существуют другие довольно неожиданные способы остановить икоту, например ректальный массаж или секс.

Якобы это может снять эмоциональное и физическое напряжение, которое иногда запускает икоту.

Хотя эти методы имеют своих сторонников, важно помнить, что икота преимущественно является безопасной и временной реакцией организма.

Если же приступ длится долго или сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу.

Источник: Live Science

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