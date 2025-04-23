Постковидный синдром у детей: выявлены три опасных последствия Covid-19

Американские ученые обнаружили, что дети, перенесшие Covid-19, имеют повышенный риск заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Результаты трех исследований были опубликованы в журналах JAMA Network Open и Nature Communications.

Опасность долговременного Covid-19

Масштабное исследование, проведенное с участием более 20 медицинских учреждений США, позволило исследователям проанализировать состояние здоровья детей, которые переболели Covid-19, и выявить ряд осложнений.

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Например, проблемы с почками, которые возникали уже через месяц после инфицирования и продолжались до двух лет.

Выяснилось, что дети с почечными осложнениями в острый период болезни имеют на 29% выше риск дальнейших почечных нарушений в течение трех-шести месяцев.

Другим следствием длительного Covid-19 является нарушение пищеварения. В частности, риск расстройств повышается на 25% в первые месяцы после болезни и достигает 28% в период от шести месяцев до двух лет.

Кроме того, зафиксирован существенный рост сердечно-сосудистых проблем: аритмии, воспаление миокарда, боль в груди, учащенное сердцебиение и повышенное давление.

В целом риск развития таких состояний повышается на 63%, и это касается как детей с уже имеющимися пороками сердца, так и тех, кто до болезни был полностью здоров.

Авторы исследования подчеркивают, что врачи должны внимательно наблюдать за пациентами и выявлять постковидный синдром даже после выздоровления.

Поскольку последствия длительного Covid-19 могут быть очень опасными.

Джерело: MedicalXpress

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