В США закрыли глобальное исследование безопасности Covid-вакцин: какая причина

Крупнейшее в истории глобальное исследование безопасности вакцин против Covid-19 было прекращено всего за 13 месяцев до завершения из-за масштабного сокращения финансирования администрацией Трампа.

Риски и преимущества

Сообщается, что на основании глобальной сети данных о вакцинах, созданной в 2019 году вакцинологом из Новой Зеландии Хелен Петусис-Харрис и вакцинологом из США Стивеном Блэком, уже проведены некоторые из наиболее полных в мире исследований эффективности и безопасности вакцин на основе данных более 300 млн человек.

Сеть базируется в Оклендском университете и сотрудничает с учреждениями и экспертами по всему миру.

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— Сеть анализирует данные миллионов людей, чтобы оценить эффективность вакцин, проанализировать риски и преимущества, а также решить такие проблемы, как нежелание вакцинироваться, — говорится о сообщении

Завершить невозможно

Как рассказала Петусис-Харрис, новаторский пятилетний проект по оценке безопасности вакцин получил более 10 млн новозеландских долларов от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2021 году.

Но после недавнего обзора финансирования, проведенного так называемым Департаментом эффективности государственного управления (Doge), завершить проект больше не представляется возможным, сообщила ученая.

— Для этого требуются огромные исследовательские возможности, огромные популяции и разнообразие, — отметила Петусис-Харрис.

Массовые увольнения

Вторая администрация Трампа инициировала масштабные сокращения финансирования американских научных учреждений и правительственных департаментов, а также исследовательских и гуманитарных программ, что затронуло проекты по всему миру.

1 апреля около 10 000 человек потеряли работу в таких учреждениях, как CDC, Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Национальные институты здравоохранения, что стало продолжением одного из крупнейших массовых увольнений в истории Америки.

Источник : The Guardian

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