Шампанское может снизить риск внезапной остановки сердца — исследование

Команда китайских ученых из Университета Фудань в ходе исследования обнаружила, что употребление шампанского, большего количества фруктов, поддержание стройной фигуры и позитивный взгляд на жизнь могут помочь снизить риск внезапной остановки сердца (SCA).

Ученые выявили 56 неклинических факторов риска, связанных с SCA, охватывающих образ жизни, физические показатели, психосоциальные факторы, социально-экономический статус и местную среду.

Исследователи пришли к выводу, что от 40% до 63% случаев внезапной остановки сердца можно было бы избежать, если бы рассматривались все 56 факторов риска.

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Исследование

— Мы были удивлены большой долей (40%-63%) случаев SCA, которые можно было предотвратить путем улучшения неблагоприятных профилей, — отметил один из авторов исследования Жэньцзе Чен.

Исследователи изучили более 500 тыс. человек, используя данные биобанка Великобритании. Из них 3 147 человек страдали SCA в течение типичного периода наблюдения в 14 лет.

В результате была выявлена значимая связь между различными модифицируемыми факторами и внезапной остановкой сердца, при этом изменение образа жизни оказалось наиболее эффективным в предотвращении случаев заболевания.

По словам ученых, устранение худшей трети из 56 факторов риска предполагает, что 40% случаев SCA можно предотвратить. Этот показатель увеличивается до 63% профилактики SCA, если устранить худшие две трети факторов риска.

Эксперты из Канады отметили, что одним из самых интригующих результатов исследования является кардиопротекторный эффект, связанный с употреблением шампанского и белого вина, что ставит под сомнение давние предположения о специфичности кардиопротекторных свойств красного вина.

Официальные рекомендации

При этом предположение о том, что шампанское и белое вино могут быть полезны, также противоречит существующим рекомендациям.

British Heart Foundation утверждает, что снизить риск SCA может помочь изменения образа жизни. К ним относятся сокращение потребления алкоголя, отказ от курения, здоровое питание, прием лекарств и следование рекомендациям врача, а также физическая активность.

Источник : The Guardian

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