Шампанське може знизити ризик раптової зупинки серця — дослідження

Команда китайських учених з Університету Фудань під час дослідження виявила, що вживання шампанського, більшої кількості фруктів, підтримання стрункої фігури і позитивний погляд на життя можуть допомогти знизити ризик раптової зупинки серця (SCA).

Вчені виявили 56 неклінічних чинників ризику, пов’язаних із SCA, що охоплюють спосіб життя, фізичні показники, психосоціальні фактори, соціально-економічний статус і місцеве середовище.

Дослідники дійшли висновку, що від 40% до 63% випадків раптової зупинки серця можна було б уникнути, якби розглядали всі 56 факторів ризику.

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Дослідження

– Ми були здивовані великою часткою (40%-63%) випадків SCA, яким можна було запобігти шляхом поліпшення несприятливих профілів, – зазначив один з авторів дослідження Женьцзе Чен.

Дослідники вивчили понад 500 тис. осіб, використовуючи дані біобанку Великої Британії. З них 3 147 осіб страждали на SCA протягом типового періоду спостереження в 14 років.

У результаті було виявлено значущий зв’язок між різними модифікованими факторами та раптовою зупинкою серця, водночас зміна способу життя виявилася найефективнішою в запобіганні випадкам захворювання.

За словами вчених, усунення найгіршої третини з 56 факторів ризику передбачає, що 40% випадків SCA можна запобігти. Цей показник збільшується до 63% профілактики SCA, якщо усунути найгірші дві третини факторів ризику.

Експерти з Канади зазначили, що одним із найбільш цікавих результатів дослідження є кардіопротекторний ефект, пов’язаний із вживанням шампанського і білого вина, що ставить під сумнів давні припущення про специфічність кардіопротекторних властивостей червоного вина.

Офіційні рекомендації

Водночас припущення про те, що шампанське і біле вино можуть бути корисними, також суперечить наявним рекомендаціям.

British Heart Foundation стверджує, що знизити ризик SCA можуть допомогти зміни способу життя. До них належать скорочення споживання алкоголю, відмова від паління, здорове харчування, приймання ліків і дотримання рекомендацій лікаря, а також фізична активність.

Джерело : The Guardian

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