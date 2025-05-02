Пластик у побутових предметах є причиною 10% смертей від хвороб серця — дослідження

Команда американських учених під час дослідження з’ясувала, що хімічні речовини в побутових предметах, як-от контейнери для зберігання їжі та пакування косметичних засобів, можуть бути причиною понад 10% смертей від серцево-судинних захворювань у світі.

Смертоносні фталати

За словами дослідників, йдеться про фталати, які через поширеність називають “всюдисущими хімікатами”. Щоб зробити пластик гнучкішим і міцнішим, їх додають до водопровідних труб, вінілових підлогових покриттів, медичних трубок, садових шлангів і деяких дитячих іграшок. Також фталати містяться в харчовому пакуванні, мийних засобах, одязі та меблях.

Знайти ці хімічні речовини можна і в засобах особистої гігієни, таких як шампунь, мило, лак для волосся і косметика. Завдяки їм аромати зберігаються довше.

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– Фталати сприяють запаленню в коронарних артеріях, що може прискорити наявні захворювання і призвести до гострих ускладнень, включно зі смертю, – зазначив старший автор дослідження Леонардо Трасанде.

Дослідження

Під час наукового експерименту було вивчено вплив одного фталату – діоктилфталату (di-(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP) – на глобальну смертність у 200 країнах світу. Учені проаналізували медичні та екологічні дані з десятків досліджень.

DEHP пов’язують із серцево-судинними захворюваннями, раком, репродуктивною шкодою для чоловіків і вродженими вадами розвитку.

Аналіз показав, що вплив цього фталату призвів до 368,7 тис. смертей від хвороб серця у 2018 році серед чоловіків і жінок віком від 55 до 64 років у всьому світі.

На Африку припадає 30% смертей через серцево-судинні захворювання внаслідок DEHP, а на Східну Азію та Близький Схід — 25%.

Люди з високими рівнями цих хімічних речовин мали більший ризик померти з будь-якої причини, особливо через серцево-судинні захворювання.

Як обмежити вплив фталатів

За словами Леонардо Трасанде, вплив фталатів можна мінімізувати.

– Уникайте пластику, наскільки це можливо. Зменшення споживання ультраоброблених продуктів також може знизити рівень хімічного впливу, з яким ви контактуєте, – наголосив учений.

Він також наголосив, що в жодному разі не слід ставити пластикові контейнери в мікрохвильовку або посудомийну машину, в яких тепло може зруйнувати покриття і фталати будуть легше поглинатися.

Також учений рекомендує:

обирати лосьйони, пральні порошки та засоби для чищення без запаху;

використовувати для зберігання продуктів тару зі скла, нержавіючої сталі, кераміки або дерева;

купувати свіжі або заморожені фрукти та овочі замість консервованих і оброблених;

частіше мити руки, щоб видалити з них хімічні речовини;

уникати пластиків із маркуванням № 3, № 6 і № 7.

Джерело : CNN

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