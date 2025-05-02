Пластик у побутових предметах є причиною 10% смертей від хвороб серця — дослідження
Команда американських учених під час дослідження з’ясувала, що хімічні речовини в побутових предметах, як-от контейнери для зберігання їжі та пакування косметичних засобів, можуть бути причиною понад 10% смертей від серцево-судинних захворювань у світі.
Смертоносні фталати
За словами дослідників, йдеться про фталати, які через поширеність називають “всюдисущими хімікатами”. Щоб зробити пластик гнучкішим і міцнішим, їх додають до водопровідних труб, вінілових підлогових покриттів, медичних трубок, садових шлангів і деяких дитячих іграшок. Також фталати містяться в харчовому пакуванні, мийних засобах, одязі та меблях.
Знайти ці хімічні речовини можна і в засобах особистої гігієни, таких як шампунь, мило, лак для волосся і косметика. Завдяки їм аромати зберігаються довше.
– Фталати сприяють запаленню в коронарних артеріях, що може прискорити наявні захворювання і призвести до гострих ускладнень, включно зі смертю, – зазначив старший автор дослідження Леонардо Трасанде.
Дослідження
Під час наукового експерименту було вивчено вплив одного фталату – діоктилфталату (di-(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP) – на глобальну смертність у 200 країнах світу. Учені проаналізували медичні та екологічні дані з десятків досліджень.
DEHP пов’язують із серцево-судинними захворюваннями, раком, репродуктивною шкодою для чоловіків і вродженими вадами розвитку.
Аналіз показав, що вплив цього фталату призвів до 368,7 тис. смертей від хвороб серця у 2018 році серед чоловіків і жінок віком від 55 до 64 років у всьому світі.
На Африку припадає 30% смертей через серцево-судинні захворювання внаслідок DEHP, а на Східну Азію та Близький Схід — 25%.
Люди з високими рівнями цих хімічних речовин мали більший ризик померти з будь-якої причини, особливо через серцево-судинні захворювання.
Як обмежити вплив фталатів
За словами Леонардо Трасанде, вплив фталатів можна мінімізувати.
– Уникайте пластику, наскільки це можливо. Зменшення споживання ультраоброблених продуктів також може знизити рівень хімічного впливу, з яким ви контактуєте, – наголосив учений.
Він також наголосив, що в жодному разі не слід ставити пластикові контейнери в мікрохвильовку або посудомийну машину, в яких тепло може зруйнувати покриття і фталати будуть легше поглинатися.
Також учений рекомендує:
- обирати лосьйони, пральні порошки та засоби для чищення без запаху;
- використовувати для зберігання продуктів тару зі скла, нержавіючої сталі, кераміки або дерева;
- купувати свіжі або заморожені фрукти та овочі замість консервованих і оброблених;
- частіше мити руки, щоб видалити з них хімічні речовини;
- уникати пластиків із маркуванням № 3, № 6 і № 7.