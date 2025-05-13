Одежда медиков и распространение патогенов: стирку униформы дома признали опасной

Новое исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, показало, что стирка в домашних условиях униформы медиков может быть опасной с точки зрения инфекционного контроля.

Не уничтожают патогены

Несмотря на распространенную практику стирки медицинской одежды дома, ученые обнаружили, что бытовые стиральные машины не всегда эффективно уничтожают патогены — особенно бактерии, устойчивые к антибиотикам.

В ходе эксперимента исследователи протестировали шесть моделей домашних стиральных машин с тканями, загрязненными инфекционными агентами.

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Половина агрегатов не смогла справиться с вещами даже при высоких температурах, поэтому в больницах существует риск повторного заражения пациентов через одежду медиков.

Кроме того, исследователи обнаружили внутри машин биопленки с образцами бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые способны адаптироваться к бытовым моющим средствам.

Угроза супербактерий

В последнее время чрезмерное применение антибиотиков для лечения обычных инфекций привело к снижению их эффективности против серьезных заболеваний.

Люди умирают от болезней, которые раньше легко поддавались лечению, поскольку вызывающие их бактерии стали устойчивыми к противомикробным препаратам.

— Антибиотикорезистентность сегодня недаром считают скрытой пандемией. Если мы хотим предотвратить распространение инфекций через текстиль, то должны изменить наш подход к стирке медицинской одежды, — подытожили авторы исследования.

Ученые призывают к пересмотру существующих рекомендаций: вместо домашней стирки униформы они предлагают установить в медицинских учреждениях специальные промышленные стиральные машины.

Источник: SciTechDaily

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