Одяг медиків і поширення патогенів: прання уніформи вдома визнали небезпечним

Нове дослідження, опубліковане у науковому журналі PLOS One, показало, що прання в домашніх умовах уніформи медиків може бути небезпечним з точки зору інфекційного контролю.

Не знищують патогени

Попри поширену практику прання медичного одягу вдома, вчені виявили, що побутові пральні машини не завжди ефективно знищують патогени — особливо бактерії, стійкі до антибіотиків.

У ході експерименту дослідники протестували шість моделей домашніх пральних машин із тканинами, забрудненими інфекційними агентами.

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Половина агрегатів не змогла впоратися з речами навіть за високих температур, тож у лікарнях існує ризик повторного зараження пацієнтів через одяг медиків.

Крім того, дослідники виявили усередині машин біоплівки зі зразками бактерій, стійких до антибіотиків, що здатні адаптуватися до побутових мийних засобів.

Загроза супербактерій

Останнім часом надмірне застосування антибіотиків для лікування звичайних інфекцій призвело до зниження їх ефективності проти серйозних захворювань.

Люди вмирають від хвороб, які раніше легко піддавалися лікуванню, оскільки бактерії, що їх викликають, стали стійкими до протимікробних препаратів.

— Антибіотикорезистентність сьогодні недарма вважають прихованою пандемією. Якщо ми хотемо запобігти поширенню інфекцій через текстиль, то маємо змінити наш підхід до прання медичного одягу, — підсумували автори дослідження.

Науковці закликають до перегляду існуючих рекомендацій: замість домашнього прання уніформи вони пропонують встановити у медичних закладах спеціальні промислові пральні машини.

Джерело: SciTechDaily

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