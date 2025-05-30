Медучреждения будут штрафовать за взимание с пациентов средств за наркоз — НСЗУ
Национальная служба здоровья Украины вводит новые санкции для медицинских учреждений, которые взимают с пациентов деньги за наркоз во время оперативных вмешательств.
Об этом сообщила глава НСЗУ Наталья Гусак в эфире YouTube-канала Доктор Булавинова.
Для защиты прав пациентов
— Если раньше мы не применяли санкции за вымогательство средств, в том числе за лекарственные средства, сюда входит и наркоз, то теперь каждый такой факт, который будет доказан по жалобе, будет наказан. Кроме перерасчета и, возможно, потери контракта, еще будет штраф в размере 18 тыс. грн, — отметила Гусак.
По ее словам, в настоящее время в Украине работает пациент-ориентированная система здравоохранения, приоритет которой сосредоточен на потребностях человека, а не медицинского учреждения.
Она призвала пациентов, которые столкнулись с вымогательством за наркоз, обращаться к руководителям медицинских учреждений или непосредственно в НСЗУ с жалобами.
Ведь каждый украинец должен быть осведомлен о своих правах и уметь их отстаивать.
Это является важным показателем свободного и демократического государства.
НСЗУ практически завершила перезаключение договоров с новыми соглашениями, которые включают новые санкции за нарушение условий контракта.