Медучреждения будут штрафовать за взимание с пациентов средств за наркоз — НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины вводит новые санкции для медицинских учреждений, которые взимают с пациентов деньги за наркоз во время оперативных вмешательств.

Об этом сообщила глава НСЗУ Наталья Гусак в эфире YouTube-канала Доктор Булавинова.

Для защиты прав пациентов

— Если раньше мы не применяли санкции за вымогательство средств, в том числе за лекарственные средства, сюда входит и наркоз, то теперь каждый такой факт, который будет доказан по жалобе, будет наказан. Кроме перерасчета и, возможно, потери контракта, еще будет штраф в размере 18 тыс. грн, — отметила Гусак.

По ее словам, в настоящее время в Украине работает пациент-ориентированная система здравоохранения, приоритет которой сосредоточен на потребностях человека, а не медицинского учреждения.

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Она призвала пациентов, которые столкнулись с вымогательством за наркоз, обращаться к руководителям медицинских учреждений или непосредственно в НСЗУ с жалобами.

Ведь каждый украинец должен быть осведомлен о своих правах и уметь их отстаивать.

Это является важным показателем свободного и демократического государства.

НСЗУ практически завершила перезаключение договоров с новыми соглашениями, которые включают новые санкции за нарушение условий контракта.

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