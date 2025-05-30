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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
3 хв.

Медзаклади штрафуватимуть за стягнення з пацієнтів коштів за наркоз – НСЗУ

лікарня, пацієнтка у ліжку
Фото: Pexels

Національна служба здоров’я України впроваджує нові санкції для медичних закладів, які стягують з пацієнтів гроші за наркоз під час оперативних втручань.

Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак в ефірі YouTube-каналу Доктор Булавінова.

Задля захисту прав пацієнтів

— Якщо раніше ми не застосовували санкції щодо вимагання коштів, зокрема за лікарські засоби, сюди входить і наркоз, то наразі кожен такий факт, який буде доведений за скаргою, буде покараний. Окрім перерахунку і, можливо, втрати контракту, ще буде штраф розміром 18 тис. грн, — зазначила Гусак.

За її словами, наразі в України працює пацієнт-орієнтована система охорони здоров’я, пріоритет якої зосереджено на потребах людини, а не медичного закладу.

Зараз дивляться

Вона закликала пацієнтів, які зіткнулися з вимаганням коштів за наркоз, звертатися до керівників медичних закладів або безпосередньо до НСЗУ зі скаргами.

Адже кожен українець повинен бути обізнаний про свої права та вміти їх відстоювати. Це є важливим показником вільної та демократичної держави.

НСЗУ майже завершила переукладання договорів з новими угодами, які передбачають нові санкції за порушення умов контракту.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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