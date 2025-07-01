Более 440 должностных лиц лишились статуса инвалидности после проверки решений МСЭК – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранительными органами продолжает проверять решения медико-социальных экспертных комиссий.

В результате этой работы на данный момент отменено 445 решений МСЭК об установлении инвалидности.

Результаты проверки решений МСЭК: что известно

По официальным данным, было проверено 2 630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов.

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Центр оценки функционального состояния лица рассмотрел 1 692 дела, из которых 423 отозваны на дообследование.

— По результатам проверки 445 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам уже отменены, а в 286 случаях приняты новые решения, в частности об изменении группы инвалидности (226 случаев) или изменении срока установления инвалидности (60 случаев), — говорится в сообщении Минздрава.

Интересно, что наибольшее количество дел принадлежало работникам таможенной службы — 810 (369 рассмотрено, 129 решений отменено, 78 изменено), налоговикам — 518 (291 рассмотрено, 90 решений отменено, 64 изменено) и правоохранителям из органов прокуратуры — 448 (203 рассмотрено, 80 решений отменено, 45 изменено, 121 человек вызван на дообследование).

Напомним, что на сегодня систему функциональной оценки состояния лица обеспечивают 1 422 экспертные команды, в состав которых входят 6 896 специалистов.

Источник : Минздрав

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