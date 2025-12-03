Инвалидность — потеря здоровья, приводящая к ограничению жизнедеятельности лица в связи с травмой или ее последствиями, заболеванием, врожденными пороками и тому подобное.

Согласно закону Украины, государство обязано создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами и обеспечить им социальную защиту.

Как оформить инвалидность в Украине в 2025 году, куда обращаться и какие документы понадобятся — читайте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Оформление инвалидности в Украине 2025 — изменения

Во время войны количество людей с инвалидностью существенно возросло. Они имеют право на определенные социальные гарантии, предусмотренные государством. Чтобы их получить, нужно оформить соответствующую группу инвалидности.

Кроме людей, получивших инвалидность вследствие врожденных пороков, травмы, заболевания, получить справку также могут люди, получившие травму или ранение в результате военной агрессии (артобстрела, ракетной бомбардировки и т.д.).

С 1 января 2025 года с целью уменьшения бюрократии, цифровизации процедур и обеспечения прозрачности была введена новая система оценки повседневного функционирования человека. Для этого было принято постановление Кабинета министров Украины № 1338 от 15 ноября 2024 года. Документ предусматривает реформу МСЭК.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в 2025 году будет оцениваться влияние травмы или болезни на повседневную деятельность человека. В частности, произошли следующие изменения:

Убрали ВКК из процесса установления инвалидности, что значительно упрощает путь для пациента

Установили объективные критерии направления на оценку и критерии определения заочных или дистанционных заседаний на основе перечня диагнозов и интервенций.

Обеспечили доступность и профессионализм оценки благодаря составу команд из врачей-практиков, которые будут равномерно распределены по территории Украины.

Также была внедрена электронная система для всего процесса с цифровизацией всех документов и действий. При этом данные пациентов и врачей будут скрыты друг от друга до дня заседания, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Будет сформирован центр оценки для обжалования решений, который будет состоять из медицинских специалистов из разных учреждений страны.

С 1 января 2025 года документы для людей с бессрочным статусом инвалидности остаются в силе.

Для остальных людей с инвалидностью, чей повторный осмотр приходится на время внедрения новой системы, — срок повторного осмотра продлили на 6 месяцев. При этом все документы, льготы, выплаты, социальные услуги и отсрочки будут сохраняться.

Минздрав сообщает, что все документы (заключения, справки, акты и индивидуальные программы реабилитации), которые были выданы МСЭК до 31 декабря 2024 года, остаются в силе и являются основаниями для получения определенных законодательством льгот, выплат, пособий, гарантий, отсрочек и т.д.

Как оформить инвалидность в Украине 2025

С 1 января 2025 года решение об установлении инвалидности, назначении вспомогательных средств реабилитации и других аспектов принимают экспертные команды врачей по оценке повседневного функционирования, которые работают на базе больниц.

Они предоставляют выписку, с помощью которой люди с инвалидностью смогут получать (или продолжать получать) — пенсии, льготы, компенсации, пособия или надбавки. Выписка из решения экспертной команды также может быть использована для целей, определенных законами О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Оценка может проводиться дистанционно, очно, заочно или по месту пребывания пациента, в зависимости от состояния человека.

Минздрав подробно объясняет, как происходит новая система оценки повседневного функционирования человека, подробнее по ссылке.

Для того чтобы оформить инвалидность в Украине, необходимо:

Обратиться к своему врачу. Он проведет соответствующие обследования, а при необходимости выпишет направление на оценку ежедневного функционирования.

После обследования необходимо подготовить пакет документов для медицинской комиссии, в частности:

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность и регистрационный номер налогоплательщика; военно-учетный документ (при наличии); медицинские документы, подтверждающие диагноз и описывающие текущее состояние здоровья (включая документы о ранее установленной инвалидности). Могут понадобиться выписки из амбулаторной карты (025/о) или после стационарного лечения или вмешательства (форма 027/о); медицинские заключения и результаты обследований, которые включают данные об учреждении здравоохранения, специалисте или лаборатории, а также информацию о состоянии пациента и диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней индивидуальный реабилитационный план в случае, если пациент проходил курс реабилитации; документы, подтверждающие причины установления инвалидности, предварительные выводы и справки МСЭК. Напоминаем, что все документы, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, остаются в силе в 2025 году; другие документы, в зависимости от конкретной ситуации.

Врач внесет всю информацию в электронную систему и создаст направление.

Человек получит уведомление от медицинского учреждения о форме, времени и месте оценки.

Рассмотрение происходит в зависимости от выбранного формата в назначенный день.

Решение экспертной команды дополнительно придет на электронную почту или заказным письмом, а также вся необходимая информация будет передана в органы социальной сферы.

Необходимо будет выбрать один из четырех видов оценки:

очный — осмотр непосредственно в учреждении здравоохранения;

дистанционный — с использованием методов и средств телемедицины;

заочный — без личного участия человека, исключительно по предоставленным на рассмотрение документам;

выездной — по месту пребывания или лечения человека.

Основаниями для дополнительного направления на обследование могут быть изменения причины, окончание срока инвалидности или обновление рекомендаций индивидуальной программы реабилитации.

Полный список целей направления на оценку повседневного функционирования лица можно посмотреть в документе Минздрава по ссылке.

В случае если человеку инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена до вступления в силу нового постановления и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, и он не проходил такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях, тогда:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, были обязаны в период с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года пройти оценивание повседневного функционирования в соответствии с порядком, утвержденным постановлением.

Другие лица, за исключением тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования, должны пройти оценку повседневного функционирования до 1 апреля 2026 года.

Кому не нужно проходить оценивание повседневного функционирования

К числу тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования, относятся:

люди, местом жительства которых являются территории, включенные в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации;

люди, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и самостоятельно себя обслуживать, не слышат, не разговаривают, не видят (на оба или один глаз), не имеют глаз (глаза), конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, у которых имеется онкологическое заболевание, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы, люди с инвалидностью с детства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.