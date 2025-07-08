Ученые добыли из мочи ценный минерал: что известно

Команда ученых Калифорнийского университета получила гидроксиапатит (ключевой компонент, из которого состоят наши зубы и кости) из человеческой мочи и генетически модифицированных дрожжей.

Новый метод получения гидроксиапатита

Процесс получения гидроксиапатита напоминает производство пива, поскольку состоит из кипячения, ферментации и созревания.

Дрожжи расщепляют мочевину, повышают уровень pH среды, и менее чем за сутки в их клеточных вакуолях начинает формироваться твердое вещество – гидроксиапатит. Из 1 л мочи получается примерно 1 г ценного минерала.

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Кстати, с помощью нового метода можно снизить концентрацию азота и фосфора в сточных водах, предотвращая чрезмерное цветение водоемов.

Ученые уже готовятся к следующему этапу: объединить новую технологию с 3D-печатью.

Это позволит не только создавать индивидуальные имплантаты, адаптированные к конкретному пациенту, но и использовать материал в строительстве, биоразлагаемой упаковке продуктов и даже археологической практике для сохранения ценных находок.

— Это двойная победа: мы очищаем воду и получаем полезный продукт, — подытоживают ученые.

Они надеются, что переработка отходов в будущем может изменить к лучшему состояние окружающей среды.

Источник: Live Science

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