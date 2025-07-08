Учені видобули з сечі цінний мінерал: що відомо

Команда науковців Каліфорнійського університету отримала гідроксиапатит (ключовий компонент, з якого складаються наші зуби та кістки) з людської сечі і генетично модифікованих дріжджів.

Новий метод отримання гідроксиапатиту

Процес отримання гідроксиапатиту нагадує виробництво пива, оскільки складається з кип’ятіння, ферментації та дозрівання.

Дріжджі розщеплюють сечовину, підвищують рівень pH середовища, і менше, ніж за добу в їхніх клітинних вакуолях починає формуватися тверда речовина – гідроксиапатит. З 1 л сечі виходить приблизно 1 г цінного мінералу.

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До речі, за допомогою нового методу можна знизити концентрацію азоту та фосфору у стічних водах, запобігаючи надмірному цвітінню водойм.

Вчені вже готуються до наступного етапу: поєднати нову технології з 3D-друком.

Це дасть змогу не лише створювати індивідуальні імплантати, пристосовані до конкретного пацієнта, а й використовувати матеріал в будівництві, біорозкладному пакуванні продуктів і навіть археологічній практиці для збереження цінних знахідок.

— Це подвійна перемога: ми очищаємо воду та отримуємо корисний продукт, — підсумовують науковці.

Вони сподіваються, що переробка відходів у майбутньому може змінити на краще стан довкілля.

Джерело: Live Science

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