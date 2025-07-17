Более 56 тыс. украинцев воспользовались программой бесплатного протезирования в 2025 году

В первом полугодии 2025 года более 56 тысяч украинцев получили почти 208 тысяч средств реабилитации в рамках государственной программы бесплатного протезирования.

Как работает госпрограмма протезировния в 2025 году

По данным фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, в течение шести месяцев 2025 года в рамках государственной программы было выдано почти 208 тыс. изделий на общую сумму 2,4 млрд грн.

— Обеспечение средствами реабилитации — это возвращение человека к активной достойной жизни. Мы строим систему, где каждый получает необходимую помощь вовремя, без лишней бюрократии и с правом выбора, — отметил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко.

Среди самых распространенных средств, которые заказывали украинцы:

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ортопедическая обувь — более 96 тыс. единиц;

протезы верхних и нижних конечностей — 9,4 тыс. изделий;

протезно-ортопедические изделия — почти 30 тыс. единиц;

протезы молочной железы — более 48 тыс.;

кресла-коляски — более 8,4 тыс.;

другие средства — 21,7 тыс. единиц.

Больше всего средств реабилитации выдавали в Днепропетровской, Львовской, Житомирской, Харьковской и Тернопольской областях.

Как заказать вспомогательные средства реабилитации

Обеспечение вспомогательными средствами реабилитации (ВСР) осуществляется в соответствии с индивидуальной оценкой потребностей человека, которую проводят экспертные команды. Такая система заработала с 1 января 2025 года.

Чтобы получить ПСР, необходимо подать заявку через Социальный портал Минсоцполитики, органы соцзащиты или ЦНАП — по фактическому месту жительства.

Программа дает возможность свободно выбирать поставщиков, в частности тех, кто производит самые современные высокофункциональные протезы стоимостью более 4 млн грн.

Фото: Центр Unbroken

Источник : Минсоцполитики

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