Понад 56 тис. українців скористалися програмою безоплатного протезування у 2025 році
У першому півріччі 2025 року понад 56 тисяч українців отримали майже 208 тисяч засобів реабілітації в рамках державної програми безоплатного протезування.
Як працює держпрограма протезування у 2025 році
За даними фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, впродовж шести місяців 2025 року в межах державної програми було видано майже 208 тис. виробів на загальну суму 2,4 млрд грн.
— Забезпечення засобами реабілітації — це про повернення людини до активного гідного життя. Ми будуємо систему, де кожен отримує необхідну допомогу вчасно, без зайвої бюрократії і з правом вибору, — зазначив заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко.
Серед найпоширеніших засобів, які замовляли українці:
- ортопедичне взуття — понад 96 тис. одиниць;
- протези верхніх і нижніх кінцівок — 9,4 тис. виробів;
- протезно-ортопедичні вироби — майже 30 тис. одиниць;
- протези молочної залози — понад 48 тис.;
- крісла колісні — понад 8,4 тис.;
- інші засоби — 21,7 тис. одиниць.
Найбільше засобів реабілітації видавали у Дніпропетровській, Львівській, Житомирській, Харківській та Тернопільській областях.
Як замовити допоміжні засоби реабілітації
Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (ДЗР) здійснюється відповідно до індивідуальної оцінки потреб людини, яку проводять експертні команди. Така система запрацювала з 1 січня 2025 року.
Щоб отримати ДЗР, необхідно подати заявку через Соціальний портал Мінсоцполітики, органи соцзахисту або ЦНАП — за фактичним місцем проживання.
Програма надає можливість вільно обирати постачальників, зокрема тих, хто виготовляє найсучасніші високофункціональні протези вартістю понад 4 млн грн.
Фото: Центр Unbroken