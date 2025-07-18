Бесплатное хранение репродуктивных клеток военных: как это работает
Украина ввела программу, благодаря которой украинские воины смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки, чтобы стать родителями в будущем.
Хранение репродуктивных клеток военных: что надо знать
Правительство ввело программу, направленную на сохранение репродуктивного здоровья военнослужащих.
Государство полностью оплачивает хранение клеток военных и сотрудников силовых структур, которые участвуют в боевых действиях или выполняют задачи по национальной безопасности.
В программу входит комплекс услуг, которые предоставляют 18 медицинских учреждений в разных регионах Украины:
- бесплатное медицинское обследование;
- консультация гинеколога или уролога;
- забор биоматериала;
- подписание договора;
- хранение репродуктивных клеток в криобанке.
Участие для мужчин и женщин бесплатное в течение всего военного положения и еще шести месяцев после его завершения. В случае гибели клетки хранятся до трех лет.
Для участия достаточно обратиться в соответствующее медучреждение — направление от семейного врача не требуется.
Инициатива стоимостью 190 млн грн реализуется в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины, Министерством обороны и Центром трансформации процессов управления оборонными ресурсами.