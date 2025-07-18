Бесплатное хранение репродуктивных клеток военных: как это работает

Украина ввела программу, благодаря которой украинские воины смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки, чтобы стать родителями в будущем.

Хранение репродуктивных клеток военных: что надо знать

Правительство ввело программу, направленную на сохранение репродуктивного здоровья военнослужащих.

Государство полностью оплачивает хранение клеток военных и сотрудников силовых структур, которые участвуют в боевых действиях или выполняют задачи по национальной безопасности.

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В программу входит комплекс услуг, которые предоставляют 18 медицинских учреждений в разных регионах Украины:

бесплатное медицинское обследование;

консультация гинеколога или уролога;

забор биоматериала;

подписание договора;

хранение репродуктивных клеток в криобанке.

Участие для мужчин и женщин бесплатное в течение всего военного положения и еще шести месяцев после его завершения. В случае гибели клетки хранятся до трех лет.

Для участия достаточно обратиться в соответствующее медучреждение — направление от семейного врача не требуется.

Инициатива стоимостью 190 млн грн реализуется в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины, Министерством обороны и Центром трансформации процессов управления оборонными ресурсами.

Источник : Правительственный портал

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