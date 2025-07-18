Безоплатне зберігання репродуктивних клітин військових: як це працює
Держава запровадила програму, завдяки якій українські воїни зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини, щоби стати батьками в майбутньому.
Зберігання репродуктивних клітин військових: що потрібно знати
Уряд запровадив програму, спрямовану на збереження репродуктивного здоров’я військовослужбовців.
Держава повністю оплачує зберігання клітин військових та працівників силових структур, які беруть участь у бойових діях або виконують завдання з національної безпеки.
До програми входить комплекс послуг, які надають 18 медичних закладів у різних регіонах України:
- безкоштовне медичне обстеження;
- консультація гінеколога або уролога;
- забір біоматеріалу;
- підписання угоди;
- зберігання репродуктивних клітин у кріобанку.
Участь для чоловіків і жінок безоплатна протягом усього воєнного стану і ще шести місяців після його завершення. У разі загибелі клітини зберігаються до трьох років.
Для участі достатньо звернутися до відповідного медзакладу — направлення від сімейного лікаря не потрібне.
Ініціативу вартістю близько 190 млн грн реалізовано у співпраці з Національною службою здоров’я України, Міністерством оборони та Центром трансформації процесів управління оборонними ресурсами.