Безоплатне зберігання репродуктивних клітин військових: як це працює

Держава запровадила програму, завдяки якій українські воїни зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини, щоби стати батьками в майбутньому.

Зберігання репродуктивних клітин військових: що потрібно знати

Уряд запровадив програму, спрямовану на збереження репродуктивного здоров’я військовослужбовців.

Держава повністю оплачує зберігання клітин військових та працівників силових структур, які беруть участь у бойових діях або виконують завдання з національної безпеки.

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До програми входить комплекс послуг, які надають 18 медичних закладів у різних регіонах України:

безкоштовне медичне обстеження;

консультація гінеколога або уролога;

забір біоматеріалу;

підписання угоди;

зберігання репродуктивних клітин у кріобанку.

Участь для чоловіків і жінок безоплатна протягом усього воєнного стану і ще шести місяців після його завершення. У разі загибелі клітини зберігаються до трьох років.

Для участі достатньо звернутися до відповідного медзакладу — направлення від сімейного лікаря не потрібне.

Ініціативу вартістю близько 190 млн грн реалізовано у співпраці з Національною службою здоров’я України, Міністерством оборони та Центром трансформації процесів управління оборонними ресурсами.

Джерело : Урядовий портал

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