Во львовском ресторане Китайский Привет уже 70 человек отравились одним десертом

В популярном львовском ресторане Китайский Привет, который принадлежит известному ресторатору Михаилу Кацурину, произошла вспышка острой кишечной инфекции.

На утро 18 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу уже госпитализировали 70 человек, в том числе 9 детей. Вчера речь шла о 56 пострадавших.

Массовое отравление в Китайском Привете: что известно

Как рассказали сотрудники Львовского областного центр контроля и профилактики болезней, все пострадавшие посещали этот ресторан 14-15 июля.

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Пациенты жаловались на высокую температуру (до 39-40 градусов Цельсия), тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и общую слабость.

Лабораторные исследования уже подтвердили в двух случаях наличие Salmonella enteritidis – опасного возбудителя острых кишечных инфекций.

Эпидемиологи опросили всех пациентов и составили карты питания. Ключевой вывод: все 70 больных ели десерт Сингапурский чизкейк.

В рамках расследования специалисты приняли 16 образцов пищи, 30 смывов с поверхностей ресторана, а также пробы воды для микробиологического и вирусологического анализа. Проверили и персонал заведения.

17 июля в ресторане была проведена полная дезинфекция.

Напомним, что полиция Львовской области, после того, как в социальных сетях была обнаружена публикация о массовом отравлении в ресторане Китайский Привет, открыла уголовное производство.

Источник: Львовский ЦКПБ

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