Отруєння в ресторані Китайський привіт у Львові: госпіталізованих уже 56
До інфекційної лікарні Львова госпіталізували 56 відвідувачів нового ресторану Китайський привіт відомого ресторатора Михайла Кацуріна.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Масове отруєння у ресторані Кацуріна у Львові: що відомо
Упродовж 15-17 липня 56 осіб, зокрема восьмеро дітей, госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні Львова з діагнозом – гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція.
– Усі вони відвідували ресторан Китайський привіт у Львові, – йдеться у повідомленні.
За інформацією лікарів, пацієнтів госпіталізували у стані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювоту та підвищення температури тіла.
Наразі медики продовжують надавати необхідну медичну допомогу.
Увечері 16 липня у поліії повідомили про масове отруєння відвудувачів одного із закладів громадського харчування на вулиці Вороного у Львові – на той момент до лікарні госпіталізували 43 особи.
Згодом з’ясувалося, що йдеться про ресторан Китайський привіт, власник якого – ресторатор Михайло Кацурін – також отруївся.