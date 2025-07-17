Отруєння в ресторані Китайський привіт у Львові: госпіталізованих уже 56

До інфекційної лікарні Львова госпіталізували 56 відвідувачів нового ресторану Китайський привіт відомого ресторатора Михайла Кацуріна.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Масове отруєння у ресторані Кацуріна у Львові: що відомо

Упродовж 15-17 липня 56 осіб, зокрема восьмеро дітей, госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні Львова з діагнозом – гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція.

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– Усі вони відвідували ресторан Китайський привіт у Львові, – йдеться у повідомленні.

За інформацією лікарів, пацієнтів госпіталізували у стані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювоту та підвищення температури тіла.

Наразі медики продовжують надавати необхідну медичну допомогу.

Увечері 16 липня у поліії повідомили про масове отруєння відвудувачів одного із закладів громадського харчування на вулиці Вороного у Львові – на той момент до лікарні госпіталізували 43 особи.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про ресторан Китайський привіт, власник якого – ресторатор Михайло Кацурін – також отруївся.

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