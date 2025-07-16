У ресторані Китайський привіт у Львові отруїлися десятки людей, серед них – діти

Китайський привіт у Львові у вівторок, 16 липня, потрапив в епіцентр скандалу через масове отруєння людей.

Як повідомляє поліція Львівської області, після того, як у соціальних мережах була виявлена публікація про масове отруєння, що сталася в одному із закладів громадського харчування на вулиці Вороного, було відкрито кримінальне провадження.

Ресторан Кацуріна у Львова: що відомо про отруєнння 43 осіб

Станом на 22:00 до лікарень звернулися вже 43 постраждалих із симптомами харчового отруєння. Серед них – троє дітей.

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За вказаним фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Кваліфікація – частина 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція цієї статті передбачає кілька видів покарання: від штрафу у розмірі від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – до арешту терміном до шести місяців, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. У межах досудового розслідування призначено відповідні експертизи.

Зранку 16 липня повідомлялося, що у своєму ресторані Китайський привіт у Львові отруївся ресторатор Михайло Кацурін. Він повідомив про щонайменше 11 випадків отруєння серед відвідувачів, які приходили до ресторану у перші дні після його відкриття – 14 та 15 липня.

Кацурін зазначив, що тимчасово закрив ресторан, щоб з’ясувати всі обставини, та готується до госпіталізації в інфекційне відділення.

Фото: Національна поліція Львівської області

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