У львівському ресторані Китайський Привіт вже 70 людей отруїлися одним десертом

У популярному львівському ресторані Китайський Привіт, що належить відомому рестораторові Михайлу Кацуріну, стався спалах гострої кишкової інфекції.

На ранок 18 липня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні вже госпіталізували 70 осіб, зокрема 9 дітей. Вчора йшлося про 56 постраждалих .

Масове отруєння в Китайському Привіті: що відомо

Як розповіли співробітники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, усі постраждалі відвідували цей ресторан 14-15 липня.

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Пацієнти скаржилися на високу температуру (до 39-40 градусів Цельсія), нудоту, блювоту, діарею, болі в животі та загальну слабкість.

Лабораторні дослідження вже підтвердили у двох випадках наявність Salmonella enteritidis – небезпечного збудника гострих кишкових інфекцій.

Епідеміологи опитали всіх пацієнтів і склали карти харчування. Ключовий висновок: усі 70 хворих їли десерт Сінгапурський чізкейк.

У рамках розслідування фахівці взяли 16 зразків їжі, 30 змивів із поверхонь ресторану, а також проби води для мікробіологічного та вірусологічного аналізу. Перевірили і персонал закладу.

17 липня в ресторані було проведено повну дезінфекцію.

Нагадаємо, що поліція Львівської області, після того, як у соціальних мережах була виявлена публікація про масове отруєння в ресторані Китайський Привіт , відкрила кримінальне провадження.

Источник: Львівський ЦКПХ

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