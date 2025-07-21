Пол ребенка во многом зависит от возраста матери: исследование

У женщин, которые родили первого ребенка в старшем возрасте, выше шансы иметь детей одного пола.

Это выяснила команда американских ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана.

Это противоречит предыдущим представлениям о том, что на пол ребенка влияет только распределение хромосом в сперматозоидах отца.

Зависимость пола ребенка от возраста матери: что известно

Чтобы понять роль матери в определении пола ребенка, ученые проанализировали данные более 58 тыс. матерей, которые имели двух детей и более, учитывая различные факторы, исторически связывавшие с большей вероятностью родить ребенка определенного пола.

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Среди них были цвет волос и раса, индекс массы тела, группа крови и хронотип, то есть большая активность утром или вечером, а также возраст на момент начала менструации и рождения ребенка.

Как выяснилось, шансы на рождение мальчика или девочки в пределах семьи не равнялись 50%, что свидетельствует о влиянии матери на определение пола ребенка.

Чтобы исключить, что после рождения ребенка определенного пола родители не хотели иметь других детей, ученые убрали из анализа пол последнего ребенка в семье. Оказалось, что это лишь усилило отклонение от равномерного распределения по статьям.

Ученые обнаружили, что эти отклонения были связаны с возрастом матери на момент рождения первого ребенка.

Матери, которым было 28 лет и старше, имели шанс 43% на рождение детей только одного пола, тогда как младше 23 лет — только 34%.

Исследователи также обнаружили две мутации в генах матерей, одна из которых увеличивала шанс на рождение только девушек, а другая только ребят.

Источник: nauka.ua

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