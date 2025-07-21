Стать дитини багато в чому залежить від віку матері: дослідження

У жінок, які народили першу дитину у старшому віці, вищі шанси мати дітей однієї статі.

Це з’ясувала команда американських вчених із Гарвардської школи громадської охорони здоров’я ім. Т. Х. Чана.

Це суперечить попереднім уявленням про те, що на стать дитини впливає тільки розподіл хромосом у сперматозоїдах батька.

Залежність статі дитини від віку матері: що відомо

Аби зрозуміти роль матері у визначенні статі дитини, науковці проаналізували дані понад 58 тис. матерів, які мали двох дітей і більше, з огляду на різні фактори, які історично пов’язували з більшою ймовірністю народити дитину певної статі.

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Серед них були колір волосся та раса, індекс маси тіла, група крові та хронотип, тобто більша активність вранці чи ввечері, а також вік на момент початку менструації та народження дитини.

Як з’ясувалося, шанси на народження хлопчика чи дівчинки в межах сім’ї не дорівнювали 50%, що свідчить про вплив матері на визначення статі дитини.

Щоб унеможливити, що після народження дитини певної статі батьки не хотіли мати інших дітей, науковці прибрали з аналізу стать останньої дитини в сім’ї.

Виявилося, що це лише посилило відхилення від рівномірного розподілу за статями.

Учені виявили, що ці відхилення були пов’язані з віком матері на момент народження дитини.

Матері, яким було 28 років і старше, мали шанс 43% на народження дітей лише однієї статі, тоді як молодші 23 років – лише 34%.

Дослідники також виявили дві мутації в генах матерів, одна з яких збільшувала шанс на народження тільки дівчат, а інша тільки хлопців.

Джерело: nauka.ua

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