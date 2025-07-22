Отравление десертом в ресторане Китайский привет во Львове: в каком компоненте причина

Стало известно, какой компонент в составе десерта Сингапурский чизкейк стал причиной массового отравления в заведении Китайский привет во Львове, которое принадлежит ресторатору Михаилу Кацурину.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

Отравление в ресторане Китайский привет во Львове: причина

В данный момент известно, что количество госпитализированных с диагнозом “отравление” после посещения нового ресторана Китайский привет во Львове возросло до 76 человек (десять из них – дети).

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У всех пациентов инфекционного отделения подтвержден сальмонеллез.

По словам Иванченко-Тимко, все больные употребляли десерт Сингапурский чизкейк, в составе которого есть сырые яйца.

Употребление изделий, где есть сырые яйца, отмечает директор Центра, всегда повышает вероятность заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом.

— В материале от 45 больных выделено salmonella enteritidis. В ходе исследования продуктов питания, которые отбирали наши сотрудники, сальмонеллы обнаружено не было, — сказала Наталья Иванченко-Тимко.

Сейчас все больные имеют положительную динамику и выздоравливают.

В Центре отмечают, что важными для профилактики сальмонеллеза является соблюдение правил гигиены, в частности тщательное мытье рук и термическая обработка продуктов.

Ресторан азиатской кухни Китайский привет, до этого работавший в Киеве, открылся во Львове за три дня до инцидента.

Владельцем ресторана является Миша Кацурин, известный блогер и ресторатор с 10-летним опытом. В ресторане Китайский привет бывала его жена, популярная певица Надя Дорофеева.

Львовяне, судя по фото и видео в соцсетях, стояли в длинной очереди, чтобы попасть в новый ресторан Кацурина во Львове и попробовать там всякие экзотические блюда, такие как сверчки и личинки, которые в Китайском привете подают к пиву.

Но уже через три дня Кацурин сообщил, что он отравился в собственном ресторане во Львове, а вместе с ним еще 11 гостей.

Миша Кацурин сообщил, что вызвал санстанцию, закрывает ресторан Китайский привет (China Hi во Львове) до выяснения обстоятельств, а сам ложится в инфекционную больницу.

Менее чем через 20 часов после сообщения Кацурина львовские больницы заявили о резком росте заболевших.

Полиция Львова открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Согласно статье, виновному грозит штраф от 17 до 51 тыс. грн, арест на срок до шести месяцев, или три года в тюрьме.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Источник : BBC Украина

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