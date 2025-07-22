Отруєння десертом у ресторані Китайський привіт у Львові: у якому компоненті причина

Стало відомо, який компонент у десерті Сингапурський чизкейк спричинив масове отруєння у закладі Китайський привіт у Львові, що належить ресторатору Михайлу Кацуріну.

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталя Іванченко-Тимко.

Отруєння в ресторані Китайський привіт у Львові: причина

Кількість госпіталізованих із діагнозом “отруєння” після відвідин нового ресторану Китайський привіт у Львові зросла до 76 людей (десятеро з них – діти).

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У всіх пацієнтів інфекційного відділення підтверджено сальмонельоз.

За словами Іванченко-Тімко, усі хворі вживали десерт Сингапурський чизкейк, у складі якого є сирі яйця.

Споживання виробів, де є сирі яйця, наголошує директорка Центру, завжди підвищує ймовірність захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз”.

– У матеріалі від 45 хворих виділено salmonella enteritidis. Під час дослідження продуктів харчування, які відбирали наші співробітники, сальмонели виявлено не було, – сказала Наталя Іванченко-Тимко.

Наразі всі хворі мають позитивну динаміку та одужують.

У Центрі наголошують, що важливими для профілактики сальмонельозу є дотримання правил гігієни, зокрема, ретельне миття рук та термічна обробка продуктів.

Ресторан азіатської кухні Китайський привіт, який до цього працював у Києві, відкрився у Львові за три дні до інциденту.

Власником ресторану є Міша Кацурін, відомий блогер і ресторатор із 10-річним досвідом. У ресторані Китайський привіт бувала його дружина, популярна співачка Надя Дорофєєва.

Львів’яни, судячи з фото і відео в соцмережах, стояли в довжелезній черзі, щоб потрапити до нового ресторану Кацуріна у Львові і скуштувати там усілякі екзотичні страви, як-от цвіркуни і личинки, які в Китайському привіті подають до пива.

Але вже за три дні Кацурін повідомив, що він отруївся у власному ресторані у Львові, а разом із ним ще 11 гостей.

Міша Кацурін повідомив, що викликав санстанцію, закриває ресторан Китайський привіт (China Hi у Львові) до з’ясування обставин, а сам лягає в інфекційну лікарню.

Менш ніж за 20 годин після повідомлення Кацуріна львівські лікарні заявили про різке зростання хворих.

Поліція Львова відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

За нею, винуватцю загрожує штраф від 17 до 51 тис. грн, арешт на строк до шести місяців, або три роки у в’язниці.

Слідчі з’ясовують усі обставини інциденту.

Джерело : BBC Україна

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