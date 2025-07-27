Ученые открыли метод возвращать к жизни сердца мертвых доноров без реанимации

Сердца, которые когда-то считались слишком поврежденными, теперь снова жизнеспособны благодаря прорыву, который позволяет избежать этических проблем и затрат.

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта разработали быстрое восстановления сердца после смерти донора методом длительной ультракислородной консервации (REUP).

Оживить сердце без реанимации

Традиционные методы сохранения сердец умерших доноров подразумевают либо их реанимацию внутри тела донора (этот процесс запрещен в ряде регионов по этическим соображениям), либо использование дорогостоящих аппаратных систем перфузии, которые имитируют работу сердца вне организма.

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Ученые Университета Вандербильта предложили третий вариант.

Вместо того чтобы реанимировать сердце, REUP использует холодный, богатый кислородом консервирующий раствор для промывания органа вскоре после смерти.

Этот процесс проще, доступнее и позволяет обойти этические проблемы, которые тормозят трансплантацию DCD во многих частях мира.

— Это то, чего никогда не делали с успехом в области трансплантации сердца. Я думаю, это действительно изменит ситуацию. Это будет технология, которая, по сути, будет иметь всемирное применение, — сказал ведущий автор исследования Аарон Уильямс.

С ноября 2024 года в Вандербильте было проведено 20 успешных трансплантаций сердца с использованием REUP, результаты которых соответствуют современным стандартам.

Помимо повышения успешности трансплантации, эта технология может значительно расширить доступ к донорским сердцам DCD во всем мире, открывая доступ к сотням новых жизнеспособных органов каждый год.

Источник: Interesting Engineering

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