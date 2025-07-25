Американские трансплантологи из Университета Дьюка снова запустили сердце, остановившееся у ребенка-донора, перед пересадкой его трехмесячному младенцу.

Ранее всего полпроцента пересадок сердца детям делали после смерти донора от остановки органа.

Пересадка реанимированного сердца: что известно

Как сообщает издание, пациенткой была трехмесячная девочка, у которой возникло поражение сердечной мышцы вследствие вирусной инфекции в раннем детстве.

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Уже в один месяц она попала в больницу с кардиогенным шоком — нарушением работы внутренних органов после того, как сердце прекратило поставлять в них достаточно крови с кислородом.

Ее состояние не поддавалось лечению медикаментами, а в больнице жизнь пациентки поддерживали с помощью аппаратов, искусственно насыщающих кровь в сердце кислородом. Поэтому ей стали искать донора, которым стал одномесячный младенец с внезапной остановкой сердца.

Реанимацию сердца провели с использованием специально разработанного аппарата. Донора подключили к системе с оксигенатором, центробежным насосом и подвесным резервуаром для сбора венозной крови.

По словам хирургов, стандартные системы поддержания жизнедеятельности органов вне тела, например, для взрослых, не подходят для детских сердец из-за их размера. Поэтому устройство было сконструировано индивидуально.

Этот случай, по словам медиков, является доказательством того, что метод так называемой реанимации на столе может быть эффективным для сохранения детских донорских сердец, которые обычно не используются после остановки кровообращения.

Источник: ScienceAlert

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