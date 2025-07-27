Вчені відкрили спосіб повертати до життя серця мертвих донорів без реанімації

Серця, які колись вважалися надто пошкодженими, тепер знову життєздатні завдяки прориву, який дозволяє уникнути етичних проблем та витрат.

Дослідники з Медичного центру Університету Вандербільта розробили швидке відновлення серця після смерті донора шляхом тривалої ультракисневої консервації (REUP).

Повернути до життя серце без реанімації

Традиційні методи збереження сердець померлих донорів мають на увазі або їхню реанімацію всередині тіла донора (цей процес заборонено в ряді регіонів за етичними міркуванням), або використання дорогих апаратних систем перфузії, які імітують роботу серця поза організмом.

Зараз дивляться

Вчені Університету Вандербільта запропонували третій варіант.

Замість реанімації серця, REUP використовує холодний, багатий киснем консервуючий розчин для промивання органу незабаром після смерті.

Цей процес простіше, доступніше і дозволяє обійти етичні проблеми, які гальмують трансплантацію DCD у багатьох частинах світу.

– Це те, чого ніколи не робили з успіхом у галузі трансплантації серця. Я думаю, це справді змінить ситуацію. Це буде технологія, яка по суті матиме всесвітнє застосування, – сказав провідний автор дослідження Аарон Вільямс.

З листопада 2024 року у Вандербільті було проведено 20 успішних трансплантації серця з використанням REUP, результати яких відповідають сучасним стандартам.

Окрім підвищення успішності трансплантації, ця технологія може значно розширити доступ до донорських сердець DCD у всьому світі, відкриваючи доступ до сотень нових життєздатних органів щороку.

Джерело: Interesting Engineering

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.