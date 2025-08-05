Завтракать раньше — худеть быстрее: ученые обнаружили интересную связь

Оказывается, время завтрака может влиять на вес. Но самое интересное — это работает только для тех, чья генетика “настроена” на накопление жира.

Об этом свидетельствуют результаты ученых Испании, которые опубликовали результаты исследования в журнале Obesity.

Ранний завтрак уменьшает риск ожирения

Группа исследователей наблюдала за почти 1 200 взрослыми, которые участвовали в программе снижения веса.

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Средний возраст участников с интексом массы тела (ИМТ) более 30 — 41 год.

По правилам, никому из них не устанавливали режим питания — только контролировали процесс.

И именно это позволило установить интересную связь: те, кто начинал день с поздних завтраков или вообще ел позже, худели медленнее и чаще после окончания программы снова набирали вес.

Даже один час задержки приема пищи влиял на результаты — менялся индекс массы тела и темп похудения у людей со стабильным весом.

Причем такой эффект наблюдался только среди участников с генетической предрасположенностью к ожирению. Для других — время приема пищи не имело решающего значения.

Ученые отмечают, что это не означает, что всем обязательно нужно завтракать в семь утра. Но время питания не менее важно, чем его калорийность или состав.

И для людей, чьи гены способствуют накоплению лишних килограммов, ранний завтрак может стать не просто полезной привычкой, а настоящим инструментом борьбы за здоровый вес.

Источник: Medscape

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