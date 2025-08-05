Снідати раніше — худнути швидше: вчені виявили цікавий зв’язок

Виявляється, час сніданку може впливати на вагу. Але найцікавіше — це працює лише для тих, чия генетика налаштована” на накопичення жиру.

Про це свідчать результати науковців Іспанії, які опубликовали результати дослідження в журналі Obesity.

Ранній сніданок зменшує ризик ожиріння

Група дослідників спостерігала за майже 1 200 дорослими, які брали участь у програмі зниження ваги.

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Середній вік учасників з індексом маси тіла (ІМТ) понад 30 — 41 рік.

За правилами, нікому з них не встановлювали режим харчування — лише контролювали процес.

І саме це дало змогу встановити цікавий зв’язок: ті, хто починав день із пізніх сніданків або загалом їв пізніше, худнули повільніше й частіше після закінчення програми знову набирали вагу .

Навіть одна година затримки прийому їжі впливала на результати — змінювався індекс маси тіла та темп схуднення у людей із стабільною вагою.

Причому такий ефект спостерігався лише серед учасників із генетичною схильністю до ожиріння. Для інших — час прийому їжі не мав вирішального значення.

Науковці наголошують, що це не означають, що всім обов’язково треба снідати о сьомій ранку. Але час харчування не менш важливий, ніж його калорійність чи склад.

І для людей, чиї гени сприяють накопиченню зайвих кілограмів, ранній сніданок може стати не просто корисною звичкою, а справжнім інструментом боротьби за здорову вагу.

Джерело: Medscape

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