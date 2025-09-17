Йога улучшает самочувствие, но если речь идет о здоровье сосудов, практика может быть менее эффективной, чем специальные физические упражнения.

К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные различных клинических исследований.

Результаты этой работы были опубликованы в журнале Advances in Integrative Medicine.

Движение как лекарство: что известно

По словам ученых, малоподвижный образ жизни отключает естественную гибкость сосудов. Ведь их главная функция должна обеспечивать нормальное кровообращение благодаря способности артерий расширяться и сокращаться.

Нарушение увеличивает риск гипертонии, атеросклероза и даже инсультов.

— Представьте, что артерии — это садовые шланги. Если они становятся жесткими, возрастает риск сердечных приступов. Структурированные упражнения помогают полностью сохранить их эластичность, тогда как йога — только частично, — объясняет специалист университета Шарджи Лина Дэвид.

Исследователи отмечают, что оздоровительный эффект йоги больше ощущают люди среднего и старшего возраста, чем молодежь.

Специалисты советуют рассматривать ее как дополнение, а не замену активным занятиям, таким как тай-чи, пилатес, высокоинтервальные и кардиотренировки.

По словам ученых, йога больше подходит тем, кто не может или не хочет заниматься спортом. Впрочем, отмечают, что даже простые ежедневные упражнения действуют как противоядие от длительного сидения.

— Каждая тренировка помогает артериям избавиться от малоподвижности. Движение — идеальная защита для сосудов, — отмечают ученые.

