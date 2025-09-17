Йога покращує самопочуття, але якщо йдеться про здоров’я судин, практика може бути менш ефективною, ніж спеціальні фізичні вправи.

Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували дані різних клінічних досліджень.

Результати цієї роботи були опубліковані в журналі Advances in Integrative Medicine.

Рух як ліки: що відомо

За словами вчених, малорухливий спосіб життя вимикає природну гнучкість судин. Адже їхня головна функція має забезпечувати нормальний кровообіг через здатність артерій розширюватися та скорочуватися.

Порушення збільшує ризик гіпертонії, атеросклерозу та навіть інсультів.

— Уявіть, що артерії це садові шланги. Якщо вони стають жорсткими, зростає ризик серцевих нападів. Структуровані вправи допомагають повністю зберегти їхню еластичність, тоді як йоговські лише частково, — пояснює фахівчиня університету Шарджі Ліна Девід.

Дослідники зазначають, що оздоровчий ефект йоги більше відчувають люди середнього та старшого віку, аніж молоді.

Фахівці радять розглядати її як доповнення, а не заміну активним заняттям, як-от тай-чи, пілатес, високоінтервальні та кардіотренування.

За словами вчених, йога більше підходить тим, хто не може або не хоче займатися спортом. Втім, наголошують, що навіть прості щоденні вправи діють як протиотрута від тривалого сидіння.

— Кожне тренування допомагає артеріям позбутися малорухливості. Рух — ідеальний захист для судин, — додають вчені.

Джерело: SciTechDaily

